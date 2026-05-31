اداره‌کل دامپزشکی استان با توجه به شروع فصل گرما و افزایش دما نسبت به احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان با توجه به شروع فصل گرما و افزایش دما و احتمال شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CcHF) گفت: این بیماری، یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که از طریق کَنه‌ها از بدن دام آلوده به سایر دام‌ها و انسان انتقال می‌یابد.

محمد فتاحی افزود: رعایت برخی نکات بهداشتی از جمله قطع زنجیره کَنه‌ها ست که از طریق سم پاشی جایگاه و دام هاست که به دامداران توصیه می‌شود برای جلوگیری از انتقال این بیماری انجام دهند و از هر گونه کشتار غیرمجاز دام پرهیز کنند.

او با توجه به اینکه یکی دیگر از راه‌های انتقال بیماری از طریق دام و ترشحات آن و گوشت دام آلوده به انسان است، توصیه کرد حتما دام را در کشتارگاه، کشتار و گوشت حاصل از آن به مدت حداقل ۲۴ ساعت در سردخانه و یا یخچال در دمای صفر تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: استفاده از دستکش، وسایل شخصی، عینک و ماسک برای شهروندانی که اقدام به کشتار دام خارج از کشتارگاه می‌کنند، ضروری است.

فتاحی افزود: به منظور جلوگیری و کنترل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، در دو ماهه ابتدای امسال حدود ۱۵۶ هزار متر مربع جایگاه و ۱۹۵ هزار راس دام علیه بیماری سم پاشی شده است.