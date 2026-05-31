معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برنامهریزی برای اختصاص تسهیلات ذخیرهسازی و تسریع در صدور مجوزهای صادراتی محصولات باغی مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدمهدی برومندی گفت: با توجه به ظرفیتهای بینظیر مازندران در تولید سالانه سه میلیون تن مرکبات و کسب رتبه چهارم جهانی در تولید کیوی، این استان در اولویت ویژه برنامههای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت پایداری تولید و امنیت غذایی کشور، افزود: معاونت باغبانی وزارتخانه مصمم است با ارائه تسهیلات ویژه، فرآیند ذخیرهسازی محصولات را تسهیل کرده و با نگاهی تحولی به حوزه مکانیزاسیون، بسترهای لازم برای جوانسازی و نوسازی باغات فرسوده را فراهم آورد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در کنار توجه به تولید، رفع چالشهای صادراتی به ویژه در حوزه گل و گیاه و محصولات باغی در دستور کار قرار گرفته و تمامی موانعِ دستوپاگیر در صدور مجوزها به سرعت شناسایی و برطرف خواهد شد.
برومندی بر حمایت از شهرستانهای پیشرو همچون نور تأکید کرد و گفت: با تعامل میان نمایندگان مجلس و بدنه مدیریتی استان، تلاش خواهیم کرد دستورالعملهای فنی را بر اساس شرایط بومی منطقه اصلاح نموده تا در نهایت شاهد تحولی ملموس در وضعیت معیشتی باغداران و افزایش صادرات غیرنفتی باشیم.