به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایتمدار شهرستان خوی بیش از سه ماه است که هر شب با حضور در خیابانهای شهر، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون شهدای اقتدار اعلام میکنند.
در این اجتماعهای مردمی که با عنوان شبهای بیعت و اقتدار برگزار میشود، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا زنان، مردان و نوجوانان با حضور پرشور خود، حمایت قاطعشان را از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشور به نمایش میگذارند.
شرکتکنندگان در این آیینهای شبانه با سر دادن شعارهای حماسی و کوبنده، جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر ادامه راه امامین انقلاب، شهدا و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید میکنند.
شبهای بیعت و اقتدار در خوی به نمادی از همبستگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم این شهرستان در حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شده و همچنان با استقبال گسترده شهروندان ادامه دارد.