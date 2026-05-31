به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی بیش از سه ماه است که هر شب با حضور در خیابان‌های شهر، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و خون شهدای اقتدار اعلام می‌کنند.

در این اجتماع‌های مردمی که با عنوان شب‌های بیعت و اقتدار برگزار می‌شود، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا زنان، مردان و نوجوانان با حضور پرشور خود، حمایت قاطعشان را از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح کشور به نمایش می‌گذارند.

شرکت‌کنندگان در این آیین‌های شبانه با سر دادن شعار‌های حماسی و کوبنده، جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر ادامه راه امامین انقلاب، شهدا و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید می‌کنند.

شب‌های بیعت و اقتدار در خوی به نمادی از همبستگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم این شهرستان در حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده و همچنان با استقبال گسترده شهروندان ادامه دارد.