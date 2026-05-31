به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،۴ نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت ۱۲.۸ مگاوات و پیشرفت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شیراز و شهرستان‌های پیرامون خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اقلیم مناسب شیراز برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، این شهرستان به یکی از مناطق پیشرو در تولید انرژی پاک تبدیل شده است.

وی با ارائه توضیحاتی از اجرای طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق افزود: با سرمایه‌گذاری صد در صدی دولت، ۸ نیروگاه خورشیدی در مناطقی از ظفرآباد شیراز، کوار، خرامه و داریون با ظرفیت ۲۵.۶ مگاوات به بهره برداری رسیده است و ۴ نیرو گاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲.۸ مگا وات دارای پیشرفت فیزیکی آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است که تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

خسروی با برشمردن مزایای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خاطر نشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شیراز علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، مزایای دیگری نیز دارد، تولید انرژی پاک و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، ایجاد اشتغال و تحریک اقتصادی در منطقه، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و نوسانات قیمت انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار از جمله این مزایا است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بر لزوم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به ویژه در شرایط ناترازی برق و انرژی تاکید کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای انرژی و محدودیت منابع انرژی فسیلی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یک ضرورت است

وی گفت: با توجه به اقلیم مناسب شیراز برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ما شاهد استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح‌ها هستیم. این نیروگاه‌ها نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کنند، بلکه به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه نیز کمک می‌کنند.

خسروی از آسمان آفتابی شیراز به عنوان؛ فرصتی برای توسعه انرژی خورشیدی نام برد و گفت: شیراز با داشتن آسمان آفتابی و روز‌های طولانی، یکی از بهترین مناطق برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تاکید کرد: شیراز با داشتن ۳۶۰ روز آفتابی در سال، یکی از بهترین مناطق برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است. ما از این فرصت برای توسعه انرژی پاک و پایدار استفاده می‌کنیم. با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شیراز، این شهرستان به یکی از مناطق پیشرو در تولید پاک تبدیل شده است. این طرح‌ها نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کنند، بلکه به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه نیز کمک می‌کنند.