به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره‌بیگی بیان کرد: ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۸ میلیون دلار در مدت یادشده از گمرکات استان وارد شده است.

وی با اشاره به رشد ۱۰۳ درصدی درآمد گمرکات خوزستان در ۲ ماه گذشته از ابتدای امسال عنوان کرد: میزان درآمد گمرکات استان در این مدت ۷۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال بوده است.

قره‌بیگی، میزان صادرات از خوزستان به کشور عراق را ۹۲۵ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد: این میزان صادرات به عراق، به عنوان یکی از اهداف مهم تجاری استان، به ارزش ۲۰۲ میلیون و ۵۸۱ هزار دلار بوده است.

ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به میزان صدور اظهارنامه کارنه‌تیر (ترانزیت بین‌الملل) در استان اظهار کرد: در همین مدت، ۷۹ فقره اظهارنامه کارنه‌تیر به وزن یک هزار و ۳۳۹ تن صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار کالا از گمرکات خوزستان صادر شد.