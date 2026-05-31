به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به منظور تقویت روحیه و ایجاد نشاط اجتماعی و به مناسبت دهه امامت و ولایت جمعی از خواهران بسیجی و شرکت کنندگان در حلقه های صالحین در ارتفاعات باروق و مسیر کوه سربابا پیاده روی کردند.

این حرکت ورزشی به همت حوزه بسیج خواهران حضرت سکینه (س) ناحیه باروق و با مشارکت پایگاه های شهری خواهران بسیجی برگزار شد.

ترویج فرهنگ ورزش همگانی و سبک زندگی سالم از دیگر اهداف این حرکت فرهنگی ورزشی بود.