به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آنکه در سال ۱۴۰۴ و در جشنواره شهید رجایی، اداره کل استاندارد این استان حائز رتبه برتر در گروه عمومی، امنیتی و قضایی در البرز شد، گفت: بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در جلسات تخصصی، دارای ارزش خبری است و باید همکاران با شناخت عناصر خبر، در انتقال دقیق نکات و نقل‌قول‌ها به روابط عمومی، مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

سید شهاب سید محسنی با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی هدفمند در حوزه استاندارد، گفت: آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی عمومی نقش مؤثری در افزایش شناخت مردم از کالای استاندارد و جلب مشارکت عمومی در این حوزه دارد.

وی افزود: مردم باید بتوانند کالای استاندارد را به‌درستی بشناسند و کالا‌ها و خدمات غیراستاندارد را تشخیص دهند؛ از این‌رو، تدوین سیاست‌های هدفمند ارتباطی و اطلاع‌رسانی و نیز فرهنگ‌سازی عمومی در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران، نقش روابط عمومی‌ها را در این زمینه راهبردی و تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: تولید محتوای رسانه‌ای جذاب و اثرگذار، از جمله فیلم‌های مستند و کوتاه، موشن‌گرافیک، انیمیشن و اینفوگرافیک، می‌تواند در توسعه فرهنگ استاندارد در کشور بسیار مؤثر باشد.

سیدمحسنی با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این دفتر گفت: مراحل تولید یک مجموعه نمایشی طنز ۱۵ قسمتی با رویکرد آموزشی و تبیین مفاهیم و مضامین استاندارد برای کودکان و نوجوانان به پایان رسیده و این مجموعه به‌زودی از صدا و سیما پخش خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت در تولید هفت قسمت فیلم مستند برای معرفی وظایف و مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری شبکه آموزش سیما خبر داد و افزود: برگزاری تور‌های رسانه‌ای برای معرفی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برگزیده دریافت‌کننده جایزه ملی کیفیت نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: روابط عمومی‌های حوزه استاندارد نباید صرفاً به فعالیت‌های خبری و مصاحبه محدود شوند، بلکه لازم است برای آگاهی‌بخشی نسبت به اهمیت و ضرورت توجه به استاندارد، ازشیوه‌ها و فنون متنوع ارتباطی و اطلاع‌رسانی بویژه از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی بهره بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی متوازن درباره تمامی فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های سازمان، گفت: روابط عمومی‌ها باید توجه ویژه‌ای نیز به فعالیت‌های پژوهشی، افکارسنجی و تعامل مؤثر با مخاطبان داشته باشند.

سیدمحسنی همچنین بر استانداردسازی فعالیت‌های روابط عمومی تأکید کرد و گفت: تدوین شاخصه‌های روابط عمومی استاندارد با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های روابط عمومی در دستور کار این دفتر قرار دارد تا الگویی مناسب برای روابط عمومی‌های کشور ارائه شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت تولید خبر در مجموعه استاندارد اظهار کرد: در راستای بهبود شیوه‌های اطلاع‌رسانی، شیوه‌نامه خبرنویسی تهیه و برای ادارات کل استان‌ها ارسال شده است تا اخبار از نظر تیتر، لید، متن و قالب نگارشی، حرفه‌ای‌تر و با کیفیت بالاتری تدوین و منتشر شوند.

مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد البرز، با بیان آنکه همه کارکنان باید به عنوان یک روابط عمومی در جامعه عمل کرده و مبادرت به نشر و ترویج استاندارد‌ها نمایند، بر ضرورت مدیریت یکپارچه فعالیت‌های ترویجی و اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ استاندارد و روابط عمومی از ماهیتی نزدیک برخوردار بوده و باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی لازم، از تخصیص منابع انسانی و مالی مناسب برخوردار شوند.

دبیر شورای استاندارد استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان البرز در حوزه فرهنگ‌سازی افزود: در قالب طرح «سفیر استاندارد»، ۲۰ سفیر شناسایی شده‌اند و همکاران اداره‌کل با حضور در مهدکودک‌ها و مدارس، آموزش‌های حضوری ارائه می‌کنند.

جوادی همچنین از تولید و چاپ محتوای آموزشی، از جمله کتاب‌های شعر و قصه با محوریت استاندارد، خبر داد و گفت: این اداره‌کل با تعامل مؤثر با رسانه‌ها توانسته است مفاهیم استاندارد را به‌خوبی به جامعه هدف منتقل کند.