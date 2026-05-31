مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از افزایش تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ملی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عنایت اله میرزایی با اشار به افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت:سقف تسهیلات طرح حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد:پروانه ی موقت ۹۳۶ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان تعیین تکلیف شده و در مسیر تبدیل پروانه ی اصلی قرار گرفته است .
وی افزود: در استان ۳۷ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن است که تاکنون برای ۱۰ هزار و ۳۰۸ واحد تأمین زمین شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان هم گفت: زمین لازم برای ۱۰ هزار و ۶۰۸ واحد مسکونی در استان تخصیص یافته که هشت هزار و ۲۷۳ واحد به صورت انبوهسازی و دو هزار و ۳۳۵ واحد در قالب گروهساخت در حال اجرا است.
مهدی مجیدی افزود: همه ی دستگاههای اجرایی، بانکها و پیمانکاران باید برای تسریع روند اجرای این طرح ها همکاری کنند.