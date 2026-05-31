به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عنایت اله میرزایی با اشار به افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت:سقف تسهیلات طرح حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.



مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان کرد:پروانه ی موقت ۹۳۶ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان تعیین تکلیف شده و در مسیر تبدیل پروانه ی اصلی قرار گرفته است .



وی افزود: در استان ۳۷ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن است که تاکنون برای ۱۰ هزار و ۳۰۸ واحد تأمین زمین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان هم گفت: زمین لازم برای ۱۰ هزار و ۶۰۸ واحد مسکونی در استان تخصیص یافته که هشت هزار و ۲۷۳ واحد به صورت انبوه‌سازی و دو هزار و ۳۳۵ واحد در قالب گروه‌ساخت در حال اجرا است.



مهدی مجیدی افزود: همه ی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و پیمانکاران باید برای تسریع روند اجرای این طرح ها همکاری کنند.











