رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: سیاستگذاری در بخش محتوا به عنوان امری حاکمیتی در نظام تعلیم و تربیت کشور باید بهگونهای باشد که در آن تمام حقوق خانواده و به خصوص نوآموزان رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اولین جلسه کارگروه توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت کودکان زیر ۷ سال با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا شیخالاسلام معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره اهمیت این حوزه، گفت: این کارگروه با دستور مستقیم وزیر محترم تشکیل شد و امید است با همافزایی مجموعه وزارت آموزش و پرورش ذیل نگاه ویژه شخص وزیر به نتایج و بروندادهای مطلوبی برسد.
وی با اشاره به اینکه سطح انتظار جامعه از وزارت آموزش و پرورش بسیار بالاست، افزود: سیاستگذاری در این حوزه باید به نحوی باشد که هم منافع مردم و هم منافع بازیگران اصلی این زیستبوم تامین شود.
شیخالاسلام محتوا را یکی از مهمترین موضوعات عرصه تعلیم و تربیت کودک دانست و با اشاره به ضرورت توجه به هویت ایرانی_اسلامی در این بخش، ادامه داد: سیاستگذاری در بخش محتوا به عنوان امری حاکمیتی در نظام تعلیم و تربیت کشور باید بهگونهای باشد که در آن تمام حقوق خانواده و به خصوص نوآموزان رعایت شود و بستههای تربیت_یادگیری با بالاترین کیفیت ممکن به لحاظ ظاهری و محتوای به کودکستانها برسد.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: متاسفانه در گذشته به دلیل سیاستهای نادرست و عدمنظارت جدی هم کیفیت کاغذ، هم تعداد صفحات و حتی در برخی موارد درونمایه محتواهای تربیت_یادگیری با آنچه پیش از آن اعلام شده بود، متفاوت بود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به فرایند بررسی بستههای تربیت_یادگیری در این سازمان، خاطرنشان کرد: تجربه بسیار موفق سازمان در سال گذشته در ارزیابی بستههای آموزشی موجود در کشور نشان داد بسیاری از محتواهای موجود در بازار استانداردهای لازم برای ارائه شدن در کودکستانها را ندارند. از این رو فرایند داوری در یک محیط کاملاً حرفهای و تخصصی آغاز و در نهایت بستههای تربیت_یادگیری مورد تایید سازمان به صورت رسمی اعلام شد.