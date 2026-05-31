با پرداخت تسهیلات فرزندآوری و حمایت از درمان ناباروری، مرکزی از عنوان سومین به ششمین استان پیر کشور عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شاخص سالمندی در استان مرکزی بهبود نسبی کسب کرد.

چهار سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد؛ قانونی که با هدف مقابله با کاهش موالید و روند رو به رشد سالمندی جمعیت در کشور به اجرا درآمد.

استان مرکزی در ابتدای اجرای این قانون، یکی از استان‌های دارای وضعیت نگران‌کننده در شاخص سالمندی بود به طوری که رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده بود.

بر اساس اعلام مسئولان، با اجرای بخشی از سیاست‌های حمایتی در حوزه جمعیت، این رتبه اکنون به ششم کشور رسیده که نشان‌دهنده بهبود نسبی در این شاخص است.

پرداخت تسهیلات فرزندآوری، حمایت از درمان ناباروری و اجرای برخی مشوق‌های قانونی از جمله اقداماتی است که در این مدت در استان انجام شده است.

با این حال، آمار‌های ثبت احوال نشان می‌دهد کاهش موالید همچنان یکی از چالش‌های اصلی استان مرکزی است و ضرورت توجه جدی‌تر به سیاست‌های جمعیتی را دوچندان کرده است.