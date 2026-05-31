به مناسبت ۳۰ می، روز جهانی اماس، رئیس انجمن حمایت از بیماران آمل در همایشی از خرید ساختمان دائمی و راهاندازی کلینیک تزریقات تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت ۳۰ می، روز جهانیام اس، انجمن حمایت از بیمارانام اس شهرستان آمل مراسمی را با حضور بیماران و خانوادههایشان برگزار کرد. بیماریام اس، یک اختلال خودایمنی مزمن است که باعث اختلال در انتقال پیامهای عصبی شده و علائمی همچون خستگی، مشکلات حرکتی، اختلال بینایی و تغییرات روحی را به همراه دارد.
فاطمه گتابی، روانشناس و رواندرمانگر تحلیلی، در این مراسم گفت: بیماریام اس در اثر تغییرات شیمیایی در مغز و استرس فعال میشود و بیمار را درگیر میکند. این بیماری بیشتر در افراد جوان بین ۲۰ تا ۴۰ سال و در زنان شایعتر است.
یکی از بیماران مبتلا بهام اس با اشاره به روند سخت تشخیص و درمان گفت: ۱۴ سال است با این بیماری دست و پنجه نرم میکنم. اولین علائم با تاری دید شروع شد و پس از مراجعه به متخصص مغز و اعصاب، بیماری تشخیص داده شد.
گتابی با اشاره به علائم بیماری افزود: گزگز و مورمور دستها، تاری دید، عدم کنترل و توانایی در انجام کارهای فردی از جمله نشانههای این بیماری است. اولین اقدام مراجعه به متخصص مغز و اعصاب برای دریافت داروهای کنترلکننده و آمپولهای پیشگیرانه از حملات است. پس از آن، رواندرمانی برای پذیرش بیماری ضروری است.
مهدی فرامرزیان، رئیس هیئت مدیره انجمنام اس آمل، گفت: ما با برگزاری همایشها، روحیه بیماران را بالا نگه میداریم، آنان را با عوارض بیماری و روشهای درمان آشنا میکنیم و حس انزوای بیماران را کاهش میدهیم. این حرکت جمعی، روند پیشرفت بیماری را کند کرده و بهبود میبخشد.
فرامرزیان با اشاره به آمار بیماران گفت: در حال حاضر ۶۲۰ بیمارام اس در شهرهای آمل، نور، محمودآباد و چمستان تحت پوشش انجمن هستند و هر سال بر تعداد آنان افزوده میشود.
دغدغه بیماران و خبر خوش انجمن
بیمارانام اس آمل از هزینههای بالای دارو و نبود پوشش بیمهای کافی گلایه داشتند. یکی از بیماران گفت: داروها چند برابر شده و بیمه هم نیست. اکثر هزینهها را خودمان پرداخت میکنیم. از مسئولان میخواهیم که داروهایام اس را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا بیماران بتوانند امرار معاش کنند.
اما خبر خوش را رئیس هیئت مدیره انجمن اعلام کرد: خوشبختانه با همت خیرین آمل، از اجارهنشینی خلاص شدیم و خانهای در خیابان طبرسی برای انجمن خریداری شد. تا یکی دو ماه دیگر به آنجا نقل مکان میکنیم و خدمات بیشتری به بیماران ارائه خواهیم داد.
مدیرعامل انجمن حمایت ازام اس آمل نیز از افتتاح کلینیک تزریقات در بیمارستان امام خمینی (ره) آمل خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجمن و همکاری علوم پزشکی، این کلینیک در اختیار بیمارانام اس آمل، نور و محمودآباد قرار گرفته است. همچنین کلاسهای یوگا و مشاوره نیز برای بیماران برگزار میشود.
گفتنی است بیمارانام اس همانند دیگر بیماران، بیشتر از ترحم، نیازمند توجه و حمایت بیشتر از سوی دستاندرکاران حوزه درمانی و خدماتی هستند.
گزارش از مهدی غلامی