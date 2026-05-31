رئیس مرکز موسیقی سازمان صداوسیما، در نشست هماندیشی با اهالی فرهنگ و هنر قزوین، بر لزوم تقویت زیرساختهای موسیقی در استانها تاکید کرد و از برنامهریزی برای احیای جشنواره موسیقی استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست هماندیشی متولیان شعر و فرهنگ با حضور محسن صفاییفرد، رئیس مرکز موسیقی سازمان صداوسیما، با محوریت بررسی چالشها و ظرفیتهای موسیقی استان قزوین برگزار شد.
محسن صفاییفرد در این جلسه با اشاره به جایگاه هنر قزوین در سطح ملی گفت: «قزوین یکی از استانهای پیشرو در عرصه نمایش است و گروههای سرود این استان نیز در شبکههای ملی نمود بسیار خوبی داشتهاند.»
وی با انتقاد از نگاه محدودکننده «شهرستانی بودن» در فضای هنری تهران، خواستار تغییر این رویکرد شد و افزود: «ما برای حل مسائل حوزه موسیقی نیاز به همافزایی داریم؛ وقتی توانمندیها در کنار هم قرار میگیرند، ظرفیتی ایجاد میشود که میتواند گرههای بزرگ را باز کند.»
رئیس مرکز موسیقی سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از گروههای سرود اشاره کرد و گفت: «قصد داریم استودیوهای سازمان را در اختیار اهالی موسیقی قرار دهیم تا هزینههای تولید به حداقل برسد. همچنین برای ثبت رسمی گروههای سرود مولد و تشکیل صنف تخصصی این حوزه پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد تا آثار هنرمندان با نظم بهتری در آرشیو صداوسیما ثبت و پخش شود.»
وی با اعلام خبر تلاش برای احیای جشنواره موسیقی استانها، گفت: «رقابت، محرک رشد است و تلاش میکنیم این رویداد را که سالها تعطیل شده بود، دوباره احیا کنیم تا مسیر ساخت تا پخش آثار در کوتاهترین زمان طی شود.»
صفاییفرد با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قزوین افزود: «ما در قزوین شخصیتهای بزرگی همچون شهید بابایی، شهید لشکری و شهید رجایی را داریم که حق بزرگی بر گردن ما دارند؛ اما تا چه حد آثار ماندگار موسیقی برای این مفاخر تولید کردهایم؟ قزوین باید متولی معرفی شخصیتهای معاصر خود در قالب هنر باشد.»
وی در پایان با اشاره به میراث عبید زاکانی در این شهر، تصریح کرد: «جای موسیقی طنز در کشور و حتی خود قزوین خالی است. باید با بهرهگیری از کانون شعر طنز در قزوین، به سمت تولید موسیقی طنز حرکت کنیم تا قزوین به کانون و سرچشمه تولید این گونه موسیقی در ایران تبدیل شود. برگزاری این نشستها باید تداوم داشته باشد تا دغدغههای هنرمندان به گوش مسئولان برسد و شاهد حل مشکلات باشیم.»
گفتنی است در این جلسه، هنرمندان استان قزوین نیز دغدغهها و چالشهای خود را در حوزههای مختلف موسیقی و شعر با رئیس مرکز موسیقی صداوسیما در میان گذاشتند.