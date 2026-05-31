مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصهها» نوشته محمد میرکیانی روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در مراسمی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه کتاب «گنج قصهها» داستانهایی بازآفرینیشده از ادبیات کهن با نگارش امروز محمد میرکیانی است.
آیین رونمایی این آثار ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
بر همین اساس، در این مراسم که همزمان با نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون برگزار میشود، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمد میرکیانی نویسنده و محمدحسین صلواتیان تصویرگر این آثار حضور خواهند داشت.
مجموعه «گنج قصهها» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۴ و مناسب گروه سنی ۱۲ سال به بالا (نونگاه) است.
«مرد نمایشی و میمونِ فراری»، «دهقان و سکههای مهمان»، «قصر هزار افسوس»، «غارهای غول بیابانی»، «طوطی خندان و شاه گریان»، «پسر قاضی و کلاهِ بازی»، «مار سیاه و فیل سفید»، «اربابِ صندوقِ پنهان»، «هیزمشکن و پریان مهربان»، «معبد مرگ و شمشیر طلایی»، «خرسها و پدر چوبی»، «راهزنان و اسیر بیابان»، «تخت و انگشترِ بخت»، «مسافران تاریکی»، «شهر خرسها و جزیره میمونها»، «گنج مَرد گُم شده»، «افسونگر و اژدها»، «یک گوسفند و هزار گوسفند»، «طوفان و جزیره بینام» و «پهلوان و شیر» عنوانهای مجموعه کتاب «گنج قصهها» است.