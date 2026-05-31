رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از ادامه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی برای فرزندان زنان سرپرست خانوار عضو سامانه شهرداری تهران خبر داد و گفت: این برنامه‌ها تا زمان برگزاری آزمون سمپاد به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه در راستای حمایت هدفمند از دانش‌آموزان استعداد برتر و تقویت مسیر پیشرفت تحصیلی آنان، دوره آموزشی مجازی برای ورود به مدارس استعداد‌های درخشان «سمپاد» به عنوان طرح بورسیه مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با همکاری مؤسسه آموزشی علامه حلی و با رویکردی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده در حال اجراست، اظهارکرد:در قالب این طرح، ارتباطی مستمر و نظام‌مند با دانش‌آموزان تحت پوشش، برقرار شده و فرآیند هدایت تحصیلی و پشتیبانی آموزشی به‌صورت ساختارمند دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند این حمایت هم بیان کرد: فرآیند هدایت تحصیلی و پشتیبانی آموزشی به‌گونه‌ای است که یک هفته تماس‌های مشاوره تخصصی و فردی با دانش‌آموزان انجام می‌گیرد و درگام بعدی، وبینار‌های گروهی آموزشی و راهبردی با حضور مشاوران برگزار می‌شود.

اردبیلی با بیان اینکه این چرخه به‌صورت منظم تداوم دارد خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح آمادگی علمی و تقویت انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان است.

مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با تاکید بر این مهم که هدایت تحصیلی این گروه از دانش آموزان در زمان جنگ رمضان هم ادامه داشت، تصریح کرد: پیش از آغاز جنگ رمضان، تماس‌های منظم مشاوره تحصیلی با دانش‌آموزان به‌منظور برنامه‌ریزی درسی و ارتقای کیفیت مطالعه انجام شد و در ادامه، در طول ایام جنگ رمضان، با توجه به شرایط اضطراب‌زا و فضای روانی حاکم، جلسات و تماس‌های مشاوره‌ای با رویکرد آرامش‌بخشی و حمایت روانی برای دانش‌آموزان ادامه یافت تا آنان بتوانند ضمن مدیریت اضطراب و حفظ تمرکز، روند تحصیل و برنامه‌های آموزشی خود را بدون افت ادامه دهند.

وی با اشاره به آمار هم یادآور شد: بر اساس آمار تعداد دانش‌آموزان استعداد برتر تحت پوشش این طرح در پایه ششم ۳۶۴ نفر و در پایه نهم ۳۶۶ نفر است. همچنین تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده برای شرکت در آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان «سمپاد» در پایه ششم ۲۵۵ نفر و در پایه نهم ۳۰۲ نفر است که این خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و برنامه‌های حمایتی تا زمان برگزاری آزمون سمپاد به‌صورت مستمر و منظم ادامه خواهد داشت.