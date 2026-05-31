به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌اله صیدی گفت: بازار سرمایه در شرایط مختلف از جمله دوره‌های بحرانی، تاب‌آور، بالغ و محکم عمل کرده و نوسان‌های آن نشانه ضعف نیست، بلکه بخشی از پویایی طبیعی بازار است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: محکم‌ترین ساختمان‌ها نیز در زلزله ممکن است فرو بریزند، اما شما دیدید که در ۲۹ اردیبهشت، زمانی که بورس بازگشایی شد، بازار با روندی متعادل همراه بود. بازگشایی موفق بازار سهام را نباید به نام یک شخص یا گروه خاص ثبت کرد؛ بازار سرمایه کار خود را به‌خوبی انجام داد و ما صرفاً تلاش کردیم شرایطی فراهم شود که فضای بازار منصفانه باشد، حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود، فرآیند تشکیل سرمایه تداوم یابد و کارایی بازار افزایش پیدا کند.

صیدی گفت: در این مسیر، همه فعالان بازار سرمایه دست به دست هم دادند تا روندی باثبات در بازار شکل بگیرد. در واقع، این موفقیت حاصل تلاش جمعی همه ارکان و فعالان بازار سرمایه بود و همه برای تحقق آن زحمت کشیدند.