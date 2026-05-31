به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شعبانپور کارشناس هواشناسی گفت: مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی برای امشب و فردا (یکشنبه و دوشنبه) عبور متناوب امواج ناپایدار از نوار شمالی کشور را نشان می‌دهد که باعث می‌شود هوا غالباً نیمه ابری باشد. گاهی با افزایش ابر همراه می‌شود و در بعضی نقاط، رگبار و رعد و برق پراکنده نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز سه‌شنبه به طور موقت هوا صاف می‌شود و دما روند افزایشی پیدا می‌کند، اما دوباره از عصر سه‌شنبه هوا ناپایدار می‌شود. به تدریج از سمت نواحی غربی استان، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعد و برق پراکنده خواهیم داشت. به طوری که برای روز چهارشنبه، هوای استان ابری و بارانی پیش‌بینی می‌شود.

شعبانپور در خصوص وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا برای امشب و فردا با موج متوسط همراه است و برای قایقرانی و گردشگری توصیه نمی‌شود، اما برای فعالیت‌های دریانوردی (کشتی‌های بزرگ) مشکلی ندارد.