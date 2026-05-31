رئیس جمهور در نشست هیئت وزیران، گفت: دولت در کنار مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی، فعالشدن ظرفیتهای اجتماعی، دانشگاهی، صنفی و مردمی را به عنوان یکی از رکنهای اصلی حکمرانی و اداره کشور دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در نشست هیئت دولت با شرح کارها و برنامههای دولت برای مدیریت کشور در دوران حساس ناشی از جنگ و پس از آن، ضمن قدردانی از تلاش اعضای دولت و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، مشارکت اجتماعی، مدیریت واقعبینانه و حفظ پایداری اداره کشور تأکید کرد.
رئیس جمهور با توجه به بازدیدها و نشست های مستمر خود با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در ماههای گذشته اظهار داشت: در این مدت از همه وزارتخانهها بازدید و چند نوبت با مدیران و مسئولان دستگاهها درباره مسائل و مشکلات موجود گفتوگو کردهایم. وضعی که کشور امروز با آن روبرو است، وضع عادی و ساده نیست و مدیریت آن نیازمند هماهنگی، همدلی، گفتوگو و تصمیمگیریهای دقیق و مسئولانه است.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه ادامه برخی محدودیتها و فشارهای خارجی، بهویژه در حوزه دسترسی به منابع و ظرفیتهای اقتصادی، پیچیدگیهای خاصی را برای اداره کشور ایجاد کرده است، گفت: مردم باید نسبت به واقعیتهای موجود آگاهی داشته باشند. بخشی از مشکل های اقتصادی کشور ناشی از محدودیتهای بیرونی و بخشی نیز ناشی از فشارهایی بوده که در نتیجه وضع خاص کشور ایجاد شده است. دولت و همه دستگاههای اجرایی با تمام توان در تلاش هستند تا کشور با کمترین هزینه و آسیب از این دوران عبور کند.
رئیس جمهور با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در مجموعه دولت، تصریح کرد: همه اعضای دولت، مدیران و کارکنان در دستگاهها به طور جدی در حال تلاش هستند و در کنار کارهای اجرایی، یکی از رویکردهای اصلی دولت در این دوره، فعالشدن ظرفیتهای اجتماعی و مردمی برای مدیریت است. در همین جهت، تلاش شده است که علاوه بر بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای رسمی، صنف ها، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها، مسجدها، محله ها، انجمنهای تخصصی و گروههای مردمی نیز در فرایند مدیریت و عبور از بحران، نقشآفرینی کنند.
آقای پزشکیان با توجه به ضرورت تقویت تابآوری اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور، گفت: ضروری است که در کنار تقویت امید و اعتماد عمومی، واقعیتهای موجود نیز با مردم در میان گذاشته شود. تابآوری ملی زمانی تقویت میشود که جامعه، تصویری واقعی از این دوران داشته باشد و بتواند نقش خود را در مواجهه با چالشها ایفا کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: هیچ جامعهای نمیتواند در دوران رویارویی با چالشهای بزرگ، انتظار داشته باشد که بدون تحمل سختیها مسیر خود را ادامه دهد. مهم آن است که این مسیر با آگاهی، همبستگی و مشارکت عمومی، گذرانده شود.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه جامعه باید از الزام ها و هزینههای مقاومت نیز آگاه باشد، تصریح کرد: اگر قرار است که کشور با اقتدار مسیر خود را ادامه دهد، باید واقعیتهای موجود برای مردم تبیین شود و همه بخشهای جامعه در این مسیر مشارکت داشته باشند. انتظار من از رسانه ملی و دیگر رسانهها نیز این است که در کنار تحلیل تحول های بیرونی، تصویری واقعبینانه از وضع داخلی، ظرفیتها، محدودیتها و مسئولیتهای مشترک جامعه در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
رئیس جمهور در ادامه با توجه به موضوع مدیریت مصرف انرژی، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کردهاند. اگر در حوزه مصرف برق، گاز و سایر حاملهای انرژی نتوانیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم، ناگزیر بخشی از ظرفیتهای تولیدی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. کاهش فعالیت واحدهای تولیدی به معنای کاهش درآمد، افزایش فشارهای اقتصادی و بروز پیامدهای تورمی و معیشتی خواهد بود.
آقای پزشکیان گفت: عبور از فصل تابستان ممکن است با مدیریتهای کوتاهمدت امکانپذیر باشد، اما برای ماههای آینده بهویژه فصل زمستان باید از هماکنون برنامهریزی دقیق و آیندهنگرانه انجام شود. همچنین در صورت بروز وضع جدید و پیشبینینشده، ممکن است که سیاستها و راهبردهای تکمیلی ضروری باشد و دولت برای آن نیز در حال برنامهریزی است.
رئیس جمهور با تأکید بر عزم دولت برای ادامه خدمترسانی و اداره کشور در هر وضعی، اظهار داشت: دولت با همه توان و ظرفیت خود، مسیر خدمت به مردم را ادامه خواهد داد و اداره کشور با قدرت و صلابت دنبال خواهد شد.
آقای پزشکیان، همچنین با تأکید بر روحیه ایستادگی و مسئولیتپذیری مدیران کشور در این دوران، اظهار داشت: دولت و مسئولان کشور خود را برای هر وضعی، اعم از ادامه مقاومت و تحمل دشواریها یا پرداخت بالاترین هزینهها در مسیر دفاع از عزت و منافع ملی، آماده کرده اند.
رئیس جمهور با توجه به فداکاریهای همه شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: جان و مسئولیت ما از رهبر عزیز و شهید و مردمی که در راه دفاع از کشور و آرمانها، جان خود را فدا کردهاند، بالاتر نیست. آنچه اهمیت دارد، حضور در میدان، پذیرش مسئولیت و ایستادگی در کنار مردم است.
آقای پزشکیان گفت: مسئولان کشور باید در کنار مردم، متن مسائل و چالشها حضور داشته باشند. مدیریت کشور در دوران دشوار، نیازمند حضور میدانی، مسئولیتپذیری و همراهی با مردم است. اگر مردم با دشواریها روبرو باشند، مدیران نیز باید در کنار آنان حضور داشته باشند و برای حل مشکل ها تلاش کنند.
رئیسجمهور در ادامه از تلاشهای آقای عارف، اعضای هیئت دولت و همه مدیران و کارکنان در دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: در این دوره، همه بخشهای دولت، مسئولانه و متعهدانه در میدان حضور داشتهاند و لازم است این مسیر با انسجام، جدیت و استقامت بیشتری ادامه یابد.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیتها و هزینههای عبور از وضع موجود میان همه بخشهای جامعه، تصریح کرد: موفقیت در عبور از چالشهای پیش رو، نیازمند صداقت، شفافیت و حضور واقعی در میدان عمل است. هر اندازه صادقانهتر با مردم سخن بگوییم و آنان را در فرایند تصمیمگیری و حل مسائل، مشارکت دهیم، سرمایه اجتماعی کشور تقویت خواهد شد و امکان عبور موفق از مشکل ها افزایش مییابد.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش تعیینکننده مشارکت ملی در اداره کشور، گفت: اگر میخواهیم ایران با عزت، اقتدار و ثبات، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد، باید همه ظرفیتهای کشور را به میدان بیاوریم. اداره کشور، فقط با اتکا به گروهی محدود از مدیران و مسئولان، امکانپذیر نیست. همه قشرها، نهادها، گروههای اجتماعی، نخبگان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و مردم باید در این مسیر مشارکت داشته باشند. راه عبور از دوران دشوار و دستیابی به آیندهای مقتدر و با ثبات، اتکا به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و مشارکت همگانی در ساختن ایران است.