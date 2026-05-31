فردا جریان گاز مشترکان شهر حاجیلارو تعدادی از روستاهای شهرستان چایپاره به مدت ۱۱ ساعت قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد با توجه به انجام عملیات تعمیرات شبکه توزیع روستای بابل آباد شهرستان چایپاره، جریان گاز مشترکان شهر حایجلار و روستاهای حسین آبادکرد، بابل آباد جدید و قدیم، حسین بگلو، زنگلان علیا و سفلی، حاج احمد کندی، الهوردی کندی، دیزج حاتم خان، ظاهر آباد، قارنی یاریخ، کوربلاغ و بیگ درویش شهرستان چایپاره از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۱ خرداد به مدت ۱۱ ساعت قطع خواهد شد.
مشترکان از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.
پس از اتمام عملیات جریان گاز تمام مشترکان برقرار خواهد شد.