به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد با توجه به انجام عملیات تعمیرات شبکه توزیع روستای بابل آباد شهرستان چایپاره، جریان گاز مشترکان شهر حایجلار و روستا‌های حسین آبادکرد، بابل آباد جدید و قدیم، حسین بگلو، زنگلان علیا و سفلی، حاج احمد کندی، الهوردی کندی، دیزج حاتم خان، ظاهر آباد، قارنی یاریخ، کوربلاغ و بیگ درویش شهرستان چایپاره از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۱ خرداد به مدت ۱۱ ساعت قطع خواهد شد.



مشترکان از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.

پس از اتمام عملیات جریان گاز تمام مشترکان برقرار خواهد شد.