عکاسانی اصفهانیها بیش از ۹۰ شب ایستادگی و ملتی که مبعوث شدند را روایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این شبها، مردم با حضور خود میدان را ساختند و به آن معنا دادند، از شعارها و شعرهایی که شکل گرفت تا موکبهایی که برپا شد، از حضور خانوادهها، کودکان، زنان و اقوام تا خادمانی که بینام و نشان در پشت صحنه میدان را زنده نگه داشتند.
عکاسان اصفهانی در این شبها، لحظههایی ثبت کردند ماندگار.
آن طور که عکاسان گفتند تصاویری از مردم، شهدا، خانوادههای شهدا، خادمان ماندگار، چهرههای الهامبخش و قهرمانان بینام را با ثبت عکس روایت کردند.
بسیاری از کسانی که میدان را ساختند، شاید هیچگاه دیده نشوند؛ اما حضور، خدمت، صبوری و همراهی آنها بخشی از حقیقت میدان است و باید ثبت شود.