سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از تسریع در اجرای طرحهای ایمنسازی از جمله روشنایی و نیوجرسی خبر داد و گفت: با رفع موانع اجرایی و هماهنگی با فرمانداری و شهرداریها، طرحهای دارای وقفه وارد مسیر اجرا میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: در بازدید میدانی از محورهای دزفول با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان، مباحث مرتبط با راه و ابنیه فنی در حوزههای مختلف شهرستان مطرح و تدابیر لازم برای شتاب بخشی به اجرای طرحها گرفته شد.
وی افزود: برخی از طرحها از سالهای گذشته با وقفه در اجرا مواجه بودند که با دریافت فهرست طرحها، پیگیری و جمعبندی وضعیت و تصمیمگیری درباره آنها در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به طرح جاده «حمزه–شیرینآب» ادامه داد: موضوعات مرتبط با فرآیندهای اجرایی و برگزاری مناقصه این طرح در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است تاهرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی شود.
خسروی همچنین از اجرای برنامه مشترک برای بهسازی ورودی شهرها و روستاها خبر داد و تصریح کرد: تفاهمنامهای سهجانبه میان راهداری، شهرداریها و فرمانداری منعقد میشود که فرماندار ناظر آن خواهد بود. روال کار نیز به این شکل است که پس از اجرای آسفالت و تأیید فرمانداری، فرآیند ثبت و صدور حوالهها انجام میشود تا کار بدون وقفه پیش برود.
وی با اشاره به اقدامات ایمنی در محورهای شهرستان دزفول گفت: در حوزه روشنایی و نصب نیوجرسی، موانع اجرایی در حال رفع است و هماهنگیهای لازم انجام شده و پیمانکار در منطقه مستقر و کار را آغاز خواهد کرد. همچنین روشنایی مقطعی در ۱۵ نقطه مورد تأکید در حال اجراست و ادامه آن نیز پیگیری میشود.
خسروی ادامه داد: در یک ماه آینده، پیشرفتهایی در زمینه نصب نیوجرسی، روشنایی محورهای اصلی شهرستان، روکش راههای روستایی با اولویت روستای پامنار و نیز استفاده از ظرفیت خیران برای بهسازی مسیرهای موجود دنبال خواهد شد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به همکاری میان مجموعه راهداری، شهرداریهای حوزه دزفول و سایر بخشها گفت: با تأمین قیر توسط سازمان راهداری و اجرای کار با مشارکت شهرداریها، امیدواریم در یک ماه آینده شاهد تغییرات ملموس در برخی محورهای شهرستان باشیم.
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ساماندهی تردد ناوگان سنگین معادن و شهرک صنعتی افزود: کنترل محوری برای جلوگیری از اضافهبار و خسارت به بدنه راه در دستور کار است و در این زمینه تفاهمنامهای با شهرک صنعتی برای مشارکت در اجرای کار منعقد خواهد شد.
وی بیان داشت: مقرر شده است ظرف یک ماه آینده، گزارش اقدامات و مصوبات صورتجلسهشده بررسی شود و پس از ارزیابی روند اجرا، پیگیری پروژههای جدید مورد تأکید نیز در دستور کار قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت دقت در تهیه و تکمیل صورتجلسهها و اسناد فنی خاطرنشان کرد: از مشاوران خواستهایم در انجام کار بهگونهای عمل کنند که طرح ها به سرانجام برسد و رضایتمندی مردم شهرستان افزایش یابد.