مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس روند اجرایی بزرگراه ۲۷ کیلومتری فسا-جهرم را «بسیار مطلوب» ارزیابی کرد و از هدف‌گذاری برای افتتاح بخشی از این محور کلیدی تا پایان هفته دولت خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد مهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از عملیات احداث بزرگراه فسا- جهرم بازدید کرد و آخرین وضعیت فنی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در این بازدید با اشاره به ابعاد اقتصادی و عمرانی پروژه اظهار داشت: این بزرگراه به طول ۲۷ کیلومتر و با مبلغ قرارداد یک همت توسط دو پیمانکار مجزا در دست اجرا است؛ با وجود اینکه مدت کوتاهی از آغاز عملیات می‌گذرد، اما خوشبختانه با جدیت عوامل اجرایی، شاهد پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی در کل مسیر هستیم.

او با تاکید بر سرعت عمل پیمانکاران افزود: با حفظ همین روند مثبت و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، تلاش می‌کنیم بخشی از این پروژه بزرگراهی را تا پایان هفته دولت تکمیل کرده و برای استفاده عموم مردم به بهره‌برداری برسانیم.