برداشت محصولات زراعی در آذربایجان‌ غربی امسال در بازه‌ای ۴۵ تا ۵۰ روزه انجام می‌شود و برای جلوگیری از وقفه در روند کار، ۱۸۰۰ کمباین در شهرستان‌های مختلف مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات برداشت غلات و دانه‌های روغنی در استان از اوایل تیر ماه خبر داد و گفت: در این راستا تعداد یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر ساماندهی شده‌اند.

محمدرضا اصغری با بیان اینکه عملیات برداشت محصولات زراعی طی یک بازه زمانی ۴۵ تا ۵۰ روزه انجام خواهد شد، اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین در نظر گرفته شده برای این فصل، یک هزار و ۳۲۸ دستگاه متعلق به ناوگان بومی استان می‌باشد.

وی تصریح کرد: همچنین برای تسریع در روند برداشت و جلوگیری از بروز وقفه در فصل برداشت، ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه کمباین نیز از ۱۰ استان دیگر وارد آذربایجان‌غربی شده و در اراضی کشاورزی شهرستان‌های مختلف مستقر خواهند شد.





تخصیص ۱۰ میلیون لیتر برای ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای سوخت ماشین‌آلات کشاورزی بیان کرد: در سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر سوخت برای ناوگان کشاورزی استان تخصیص یافت که امسال نیز همین مقدار تامین گردیده است.

اصغری با تاکید بر ضرورت تامین سوخت مورد نیاز برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی در روند برداشت، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مناسب مزارغ غلات استان به ویژه در مناطق دیم حدود ۲ میلیون لیتر سوخت دیگر نیز برای این امر نیاز است که پیگیری‌های لازم در این خصوص در حال انجام است.





نظارت مستقیم ۶۰ نفر از کارشناسان و ناظران سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اصغری در ادامه بر اهمیت کاهش ضایعات در فرآیند برداشت محصولات زراعی تاکید کرد و افزود: ۶۰ نفر از کارشناسان و ناظران سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر نحوه فعالیت کمباین‌ها و عملیات برداشت نظارت مستقیم خواهند داشت تا از ریزش و هدررفت محصول جلوگیری شود.





راه‌اندازی ۷۲ مرکز خرید در سطح استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به راه‌اندازی ۷۲ مرکز خرید تضمینی در سطح استان، یادآور شد: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری ۲۵ کارگاه آموزشی و ترویجی ویژه این ناظران صورت گرفته است تا با به‌روزرسانی دانش فنی، روند برداشت با بالاترین کیفیت و کمترین میزان ضایعات انجام پذیرد.