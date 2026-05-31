در نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شهرداران کلان‌شهرها، راهکار‌های اجرایی برای احیای بافت‌های تاریخی، تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری، توسعه هتلینگ، واگذاری ظرفیت‌های فرهنگی به مدیریت شهری و ایجاد سازوکار‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی دراین نشست، با اشاره به اهمیت حفاظت از هویت تاریخی شهرها اظهار کرد: توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که در کنار نوسازی بافت‌های فرسوده، حفظ و احیای بافت‌های تاریخی نیز مورد توجه قرار گیرد.

دارابی هیئت‌امنایی شدن بناها و اماکن تاریخی را از برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی عنوان کرد و افزود: تحقق این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری مؤثرتر و مشارکت‌محور در مدیریت میراث‌فرهنگی کشور باشد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به طرح ملی بزرگداشت مفاخر ایران گفت: تاکنون ۵۵۰ چهره برجسته علمی، فرهنگی و تاریخی کشور شناسایی و ثبت شده‌اند و شهرداری‌ها می‌توانند از ظرفیت نام‌گذاری معابر و فضاهای شهری برای پاسداشت این سرمایه‌های هویتی بهره بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد مخازن امن برای نگهداری آثار موزه‌ای را یکی از ضرورت‌های امروز کشور دانست و تصریح کرد: تجربیات ناشی از جنگ اخیر نشان داد که زیرساخت‌های حفاظتی موزه‌ها نیازمند تقویت جدی است و شهرداری‌ها می‌توانند در این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.

۱۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، با تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، از اجرای بیش از ۳۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری با حجم تقریبی ۱۳۰۰ همت در کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه حوزه گردشگری پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در کشور است، اظهار کرد: تنها در تهران ۴۶ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود دو همت در حال اجراست.

شالبافیان نقش مدیریت شهری در تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری را راهبردی توصیف کرد و گفت: در صورت تکمیل طرحهای موجود طی چهار سال آینده، امکان بهره‌برداری از حدود ۴۰۰ هتل جدید در کشور فراهم خواهد شد.

وی یکی از موفق‌ترین اقدامات مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری را معافیت تاسیسات گردشگری از عوارض ساختمانی دانست و افزود: شورای اسلامی شهر تهران با تصویب معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهری هتل‌ها، گام مهمی در رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری برداشت و انتظار می‌رود سایر شهرها نیز به این پویش بپیوندند.

گردشگری شهری؛ پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، با قدردانی از همراهی شهرداری‌ها در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و خدمات‌رسانی نوروزی، بر نقش تعیین‌کننده گردشگری شهری در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تاکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای جایگاه بین‌المللی برخی شهرهای کشور، از کیش، یزد، شیراز و مشهد به‌عنوان نمونه‌های موفق در مسیر برندسازی گردشگری یاد کرد.

معاون گردشگری کشور همچنین محورهای گردشگری شاخص کشور از جمله چهارباغ اصفهان، سبزه‌میدان رشت، محور حافظیه شیراز، محور تاریخی یزد، پل طبیعت تهران، میدان امام‌خمینی(ره) همدان و ارگ کریم‌خان کرمان را نمونه‌هایی موفق از تلفیق هویت تاریخی و توسعه گردشگری شهری دانست.

وی توسعه هتل‌های چهار و پنج ستاره، ایجاد مراکز تفریحی خانواده‌محور، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تشکیل کمیته‌های مشترک میان شهرداری‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی را از مهم‌ترین الزامات جهش گردشگری شهری برشمرد.

واگذاری ۸۸ بازارچه صنایع‌دستی به شهرداری‌ها

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، تعامل میان شهرداری‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی نوین شهری دانست.

وی از واگذاری ۸۸ بازارچه صنایع‌دستی به شهرداری‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری خبر داد و آمادگی این وزارتخانه را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی اعلام کرد.

شهرداری‌ها؛ بازیگران اصلی توسعه گردشگری و احیای بافت‌های تاریخی

محمدی، دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرهای کشور، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را لازمه حل مسائل اساسی حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی دانست.

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع شهرهای تاریخی ایران، اعلام کرد: در حال حاضر ۵۴ شهر عضو این مجمع هستند و توسعه همکاری‌های بین‌شهری و بهره‌گیری از الگوهای موفق حفاظت و احیای میراث تاریخی در دستور کار قرار دارد.

محمدعلی ایزدخواستی، مدیرکل نوسازی و بهسازی اصفهان، نیز با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های بافت‌های تاریخی، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه این ظرفیت‌های ارزشمند تاکید کرد.

بازنگری در قوانین؛ شرط موفقیت احیای بافت‌های تاریخی

سیدعلی میرنجاتی، نماینده شهرداری مشهد و مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، بر ضرورت تغییر نگاه به شهرداری‌ها و تقویت تعامل دوسویه میان نهادهای اجرایی تاکید کرد.

وی با اشاره به تعارض برخی ضوابط میراثی با طرح‌های تفصیلی شهری، بازنگری در قوانین و انعطاف‌پذیری مقررات را لازمه تبدیل تهدیدهای موجود به فرصت‌های توسعه‌ای دانست.

ضرورت ایجاد توازن میان حفاظت میراثی و توسعه شهری

محمد عزتی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، با تاکید بر نقش گسترده شهرداری‌ها در سرمایه‌گذاری و بازآفرینی بافت‌های تاریخی، بازتعریف سازوکارهای اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی را خواستار شد.

وی تدوین نظام پهنه‌بندی حفاظتی، بازنگری در ضوابط حریم آثار تاریخی، توسعه بسته‌های تشویقی و حمایتی، استقرار سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز و تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دستگاه‌های مسئول را از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این حوزه برشمرد.

شهرداران کلان‌شهرها؛ از مطالبه واگذاری بناهای تاریخی تا توسعه زیرساخت‌های گردشگری

در ادامه این نشست، شهرداران شیراز، کرج، همدان، اراک، یزد، اهواز، کرمانشاه و قم ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت تسهیل قوانین، تقویت اختیارات مدیریت شهری، واگذاری برخی بناهای تاریخی برای بهره‌برداری و احیا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و ایجاد ساختارهای دائمی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این نشست، توسعه گردشگری شهری، حفاظت از میراث تاریخی، تقویت سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری حکمرانی یکپارچه در مدیریت شهرهای تاریخی را به‌عنوان مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور مورد تاکید قرار دادند.