به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر منطقه ۷ عملیاتی سازمان آتش نشانی گفت: این حریق ساعت ۹:۳۰ امروز (۱۰خرداد) آغاز شد و بیش از ۵۰ هکتار از مزارع را در بر گرفت.

آتشپاد دوم رضا خاکپور افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های امدادی از ۴ ایستگاه ۴۵، ۲۹، ۵۰ و ۱۸ به همراه ۲۵ آتش‌نشان و ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

وی ادامه داد: با تلاش بی‌وقفه آتش نشانان، آتش در ساعات اولیه مهار شد و در نهایت ساعت ۱۳:۳۰ به طور کامل اطفا گردید.