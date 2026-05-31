با اجرای بیست و هفتمین مرحله طرح سه روزه آرامش در شهر، صد و یک کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی از اجرای بیست و هفتمین مرحله طرح سراسری «آرامش در شهر» با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد قاطع با خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر به مدت ۳ روز در سطح استان خبر داد.

سردار فرزاد تاجره گفت: مأموران پلیس با بسیج امکانات سازمانی موفق شدند ضمن کشف بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع موادمخدر اعم از تریاک و مواد مخدر صنعتی و همچنین ۱۶۵۰ عدد قرص غیر مجاز، تعداد ۵۳ نفر از عوامل تهیه و توزیع موادمخدر اعم از قاچاقچی و خرده فروش را دستگیر کنند.

او گفت: در اجرای این طرح ۷۸ نفر معتاد متجاهر که در معابر و پارک‌های سطح استان حضور داشتند، جمع آوری و برای فرآیند درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، هشت دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به دستگیری قاچاقچی عمده مواد مخدر و کشف حدود ۱۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و کرمان همزمان با اجرای این طرح گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تلاش شبانه روزی و در یک عملیات پیچیده پلیسی موفق شدند یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر را در یکی از شهرستان‌های استان کرمان شناسایی و در حین انتقال مواد مخدر با همکاری پلیس کرمان دستگیر کنند که در این عملیات مقدار ۱۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و ۱۹ کیلو و ۲۵۰ گرم سایر موادمخدر از خودرو قاچاقچی کشف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

سردار تاجره با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، افزود: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است، شهروندان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک در زمینه موادمخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.