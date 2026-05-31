سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری برای شناسایی برخی مشاغل حساس و عملیاتی صنعت نفت به‌عنوان مشاغل خاص و حساس خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگیری احتساب برخی مشاغل حساس و عملیاتی صنعت نفت به عنوان مشاغل حساس و خاص و ابلاغ آن توسط شورای حقوق و دستمزد خبر داد.

او افزود: پیرو بازدید‌ها و جلسات کمیسیون انرژی از مناطق نفت و گازخیز، طی جلسه‌ای با حضور شورای معاونین وزارت نفت مواردی در خصوص تسهیل و تسریع در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده حوزه انرژی، تداوم صادرات نفت، قرارداد‌های توسعه میادین، تأمین گاز مشترکان و نیز حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت مصوب و جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال شد.

حسینی تأکید کرد: در زمینه حقوق و دستمزد، با توجه به مخاطرات شغلی، حساسیت و اثربخشی پرسنل صنعت نفت در ایجاد امنیت اقتصادی و انرژی کشور مقرر شد مشاغل حساس خاص و عملیاتی صنعت نفت به استناد جز ۱ بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با تشخیص وزارت نفت به عنوان مشاغل خاص و حساس شناسایی شده و توسط شورای حقوق و دستمزد ابلاغ گردد.

نماینده شیراز و زرقان همچنین با اشاره به اینکه در این جلسه مقرر شد پرداخت‌های عملکردی موردی و مناسبتی شاغلین صنعت نفت شامل اضافه کاری حق الزحمه بهره‌وری کارانه عملکرد و تولید و مزایای مناسبتی از شمول پرداختی خالص حقوق مستثنا شود، تصریح کرد: مقرر شد فوق العاده تخصصی شغل کارکنان مشاغل حساس و خاص به تشخیص وزارت نفت به موارد استثنای سقف خالص اضافه گردد.

حسینی یادآور شد: مصوبات فوق توسط کمیسیون انرژی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده است و نهایی شدن آن منوط به ابلاغ دستور ایشان به سازمان اداری و استخدامی و وزارت نفت است که این موضوع نیز توسط کمیسیون در حال پیگیری است.

او افزود: همچنین کمیسیون انرژی پیگیر اجرای جزء ۵-۳-۲ جدول الزامات منابع قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در پرداخت حقوق و دستمزد درون پروژه‌های صنعت نفت مبتنی بر عملکرد و مستقل از سقف حقوق با مصوبه شورای اقتصاد در اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.