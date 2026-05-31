مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان آذربایجانغربی به نام شهید نازنین زینب ملایی در نقده آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان آذربایجانغربی در بخش پسران، به میزبانی شهرستان نقده و با حضور مسئولان، داوران، عوامل اجرایی و ۳۲۵ دانشآموز راهیافته به این مرحله، بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
در آیین افتتاحیه این مسابقات، صمدی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دانشآموز، بر پیوند ناگسستنی فرهنگ ایثار و شهادت با جریان تربیت قرآنی تأکید کرد.
وی با اشاره به نامگذاری این دوره از مسابقات به نام شهیده دانشآموز حافظ جزء ۳۰ قرآن کریم، نازنین زینب ملایی که به همراه پدر بزرگوارش در حملات اخیر به شهادت رسید، اظهار داشت:امروز فضای این مسابقات به عطر حضور شهدای دانشآموز معطر شده و این رویداد قرآنی به نام شهیدهای مزین است که با زندگی کوتاه، اما سراسر نورانی خود، جلوهای از تربیت قرآنی را به نمایش گذاشت.
صمدی با اشاره به کلیپ عهدنامهخوانی این شهیده دانشآموز در جشن تکلیف افزود:عبارت ماندگار "خدایا مرا پاکیزه بپذیر" ترجمان زیست مؤمنانه و آرمان نسل امروز ماست؛ نسلی که همچنان با آرمانهای انقلاب اسلامی و مکتب شهدا عهد بسته و راه حاجقاسمها و باکریها را ادامه خواهد داد.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان از افزایش چشمگیر مشارکت دانشآموزان در این دوره خبر داد و گفت:امسال بیش از ۶۹ هزار دانشآموز در مرحله آموزشگاهی این مسابقات شرکت کردند که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد را نشان میدهد. از این تعداد، ۸۹۰۰ نفر به مرحله شهرستانی راه یافتند و در نهایت ۳۲۵ دانشآموز برگزیده به مرحله استانی صعود کردند.
وی افزود:ارزیابی این شرکتکنندگان توسط ۵۳ داور آقا و خانم در دو روز برگزار میشود و در پایان، ۳۰ نفر بهعنوان برگزیدگان نهایی به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
صمدی با اشاره به اقدامات نوآورانه این دوره تصریح کرد:برای نخستینبار بانک اطلاعاتی داوران قرآنی استان تشکیل شد و همچنین با برگزاری دورههای تخصصی و حضور اساتید در مرحله شهرستانی، کیفیت داوری و سطح مسابقات ارتقا یافت.
وی با تقدیر از عوامل اجرایی، فرهنگیان، مدیران مدارس، تیم رسانه، داوران و مسئولان شهرستان نقده خاطرنشان کرد:میزبانی شایسته شهرستان نقده و تلاش شبانهروزی همکاران، جلوهای از همدلی و دغدغهمندی برای اعتلای فرهنگ قرآنی در استان است.
شیری رئیس کمیته داوران مسابقات نیز در این مراسم ضمن تقدیر از حضور داوران در این رقابتها آخرین نکات فنی را به داوران یادآوری کرد.
در ادامهی این برنامه با اهدای لوح و هدایای نفیس از زحمات داوران و اساتید قرآنی تجلیل شد.