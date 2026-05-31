به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا روز یکشنبه با اعلام این خبر، افزود: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز درمانی، کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس‌آباد با همکاری ماموران نیروی انتظامی موفق به شناسایی و پلمب ۲ واحد دندانپزشکی غیرمجاز شدند.

وی افزود: این مراکز به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور تخصصی دندانپزشکی و ارائه خدمات درمانی غیرمجاز و ناایمن، با دستور قضایی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل بیان کرد: متخلفان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شدند.

دکتر داورنیا اضافه کرد: انجام هرگونه مداخلات پزشکی، دندانپزشکی، خدمات طب سنتی، امور زیبایی و کاشت مو باید صرفاً در مراکز معتبر، دارای مجوز رسمی و تحت نظر متخصصان مربوطه انجام شود تا از بروز عوارض جبران‌ناپذیر جلوگیری گردد.

وی ادامه داد: به موجب قانون ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت جرم بوده و مجازات تعطیل موسسه و ضبط همه وسایل موسسه به نفع دولت، اعلام نام متخلفان در جراید و حتی صدور حکم زندان برای آنها توسط تعزیرات حکومتی قابل اعمال است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل با بیان اینکه تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسئولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست، گفت: برای جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی بر نحوه عملکرد تمامی واحد‌های درمانی، داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان به صورت مداوم نظارت می‌شود.

دکتر داورنیا افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گزارش کنند.