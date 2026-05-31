فناوری پیشرفته جراحی و شیمی‌درمانی داخل قفسه سینه هایتوک (HITHOC) برای نخستین بار در شرق کشور، دربیمارستان امید مشهد با موفقیت‌ انجام شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بخش جراحی سرطان بیمارستان امید از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این جراحی پیچیده برای دومین بار در سطح کشور و برای نخستین بار در مشهد انجام شده است.

سلطانی افزود: در این عمل جراحی پیشرفته، علاوه بر انجام جراحی سرطان تخمدان و پاکسازی کامل توده‌ های درگیر در پرده جنب (پلور)، فناوری هایتوک یا همان شیمی‌ درمانی با دمای بالا در داخل حفره توراکس (قفسه سینه) به مدت یک ساعت با موفقیت بر روی بیمار اجرا شد. بیمار، بانویی ۴۲ ساله بود که با علائم تنگی نفس از پنج ماه پیش مراجعه کرده بود و پس از انجام بررسی‌های دقیق تصویربرداری شامل پت‌اسکن و سی‌تی‌اسکن، وجود توده‌های سرطانی در پرده جنب (پلور) ریه و تخمدان وی تایید شد.

وی ادامه داد: بیمار پیش از جراحی، یک دوره شیمی‌ درمانی اولیه را در شهرستان سبزوار سپری کرد و با پاسخ بسیار مناسب و کوچک شدن توده‌ ها همراه بود. در ادامه، بیمار برای اقدامات پیشرفته جراحی به گروه جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارجاع شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به اینکه درگیری تومورال به‌ طور مشخص محدود به تخمدان و حفره ریه بود، در تیم تخصصی تصمیم بر این شد که از روش ترکیبی جراحی و شیمی‌ درمانی گرمایشی استفاده شود.

او افزود: فناوری هایتوک در مقایسه با روش «هایپک» (شیمی‌ درمانی گرمایشی داخل حفره شکم)، از نظر میزان دارویی، حجم مایعات کاربسته و مراقبت‌ های ویژه حین بیهوشی، از حساسیت و پیچیدگی بسیار بالاتری برخوردار است.

به گفته وی، بیمار تنها یک روز پس از انجام این جراحی سنگین، با حال عمومی مساعد و پایدار از بخش مراقبت‌ های ویژه (ICU) به بخش عمومی منتقل شده است.

سلطانی افزود: این دستاوردی بزرگ است که امیدهای تازه‌ ای را پیش روی بیماران مبتلا به سرطان‌ های پیشرفته قرار داده است.

بیمارستان امید مشهد به‌ عنوان قطب درمان سرطان در شرق کشور، با بهره‌ گیری از پزشکان برجسته و تجهیزات مدرن، نقش کلیدی در بومی‌ سازی روش‌ های نوین و پیچیده جراحی سرطان در ایران ایفا می‌ کند.