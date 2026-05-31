پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی هنرستان ۱۲ کلاسه «رهبر شهید» در منطقه مهرگان قزوین با حضور استاندار آغاز شد؛ نوذری در این مراسم قلم و کتاب دانشآموزان را ابزار قدرت علمی و اقتدار آینده ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در آیین کلنگزنی این فضای آموزشی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: احداث این هنرستان تنها ساخت یک فضای آموزشی نیست، بلکه بسترسازی برای تربیت نسلهای آیندهساز ایران است.
وی افزود: در قالب تفاهمنامههای موجود با وزارت راه و شهرسازی، احداث ۸ مدرسه در دستور کار قرار دارد و این هنرستان نیز با مشارکت راه و شهرسازی و همراهی بسیج سازندگی اجرا میشود؛ همچنین سپاه و سایر مجموعههای استان نیز در اجرای این برنامهها مشارکت خواهند داشت.
استاندار با اشاره به آغاز چند پروژه آموزشی دیگر در مهرگان خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ روز پیش نیز، کلنگ احداث مدرسهای در همین شهر به نام «شهدای دانشآموز میناب» به زمین زده شد؛ اقدامی ارزشمند و ماندگار برای گرامیداشت یاد دانشآموزانی که مظلومانه در حوادث جنگ به شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: قلمی که دانشآموزان در دست دارند، موشکهایی است که در آینده مایه قدرت و پیشرفت کشور خواهد شد.
استاندار با ابراز امیدواری نسبت به پرورش اندیشمندان بزرگ در مناطق کمتر برخوردار، بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان تأکید کرد.