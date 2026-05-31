به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرتیپ پاسدار سید ضیاءالدین حزنی در این بازدید گفت: بیش از ۱۳۰۰ گروه جهادی در جنگ تحمیلی سوم در استان اصفهان به مناطق آسیب دیده کمک رسانی کرده و با حضور به موقع و همکاری با گروه‌های امدادی نقش مهمی را در روز‌های جنگ ایفا کرده‌اند.

به گفته وی این گروه‌های جهادی گردان‌های امداد و نجات گردان‌های آوار برداری گردان‌های پاکسازی و گردان‌های مرمت و بازسازی را شامل می‌شوند.

وی در این بازدید به لزوم بازسازی هرچه سریع‌تر منازل اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌ها باید همت کنند تا هرچه سریع‌تر خسارات وارد شده به مردم جبران شود.

به گفته حزنی در این راستا بسیج سازندگی به خوبی به وظایف خود عمل کرده و در ادامه برای جبران تمامی خسارت‌ها به همراه دیگر ارگان‌ها در کنار مردم خواهد بود.