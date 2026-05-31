مدیر ستاد کانون‌های مساجد لرستان از برگزاری برنامه های دهه ی ولایت و امامت در مساجد و کانون‌های فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام صمد حافظی در جلسه ی قرارگاه راهبردی و پشتیبانی مساجد استان گفت: ۱۰ مسجد و ۱۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد به عنوان مراکز برگزاری برنامه های دهه ی ولایت و امامت در استان لرستان پیش بینی شده است .

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان افزود:در دهه ی ولایت هر شب با محوریت کانون‌های مساجد، در یکی از مساجد شاخص استان جشن‌های مردمی برگزار می‌شود

وی بیان کرد: در این مساجد برگزاری برنامه های روز غدیر در دهه ی ولایت و امامت با محوریت کانون‌های مساجد لرستان برگزار می شود.



