یک حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان خمینیشهر، با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی، پر و مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان خمینیشهر گفت: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و اجرای قانون توزیع عادلانه آب، کارشناسان گشت و بازرسی این اداره موفق به شناسایی یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه جویآباد شهرستان خمینی شهر شدند که بهصورت مخفیانه و فعال بهرهبرداری میشد.
حجت حاجحسنی با تأکید بر اینکه حفر و بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز ضربات جبرانناپذیری به سفرههای آب زیرزمینی وارد میکند، افزود: از تمامی شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه حفر یا بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۳۸۴۸ به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.