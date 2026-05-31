میلاد دهمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام علی النقی الهادی(ع)، بر همه ارادتمندان آن حضرت تبریک و تهنیت باد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سلام بر دهمین خورشید امامت و ولایت، مشعل فروزان و طلایه‌دار پاکی و هدایت، امام علی النقی علیه السلام. «مژده‌ای دل که دلربا می‌آید، دلربای گره‌گشا می‌آید، چشم و چراغ دل فاطمه می‌آید، دسته گل جوادالائمه می‌آید.»

امام هادی (ع) در سن ۸ سالگی به امامت رسید و ۳۴ سال در عصر شش خلفای ستمگر عباسی، سکاندار کشتی هدایت امت اسلامی بود. آن حضرت از دوران کودکی، با وجود فشار‌های شدید حکومتی، از طریق مناظرات و پاسخ به پرسش‌های علمی، مردم را نسبت به اوضاع سیاسی و مسئله غیبت امام مهدی (عج) آگاه می‌ساختند.

کلیدی‌ترین نقطه امامت امام هادی (ع)، غدیر بود. ایشان در مناظرات و گفت‌و‌گو با مردم، غدیر را به عنوان محور امامت و ولایت شیعه تبلیغ می‌کردند. در واقع، جریان هدایت امام هادی (ع) از غدیر آغاز شد و امروز در قالب ولایت متجلی شده است که توسط امامین انقلاب و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تداوم یافته است.

تمامی ائمه معصومین (ع) بر اصل غدیر تأکید دارند، چراکه با شناخت غدیر، جبهه حق و باطل مشخص می‌شود. از جمله مهم‌ترین احادیث و روایات به جا مانده از امام هادی (ع)، زیارت جامعه کبیره است که در امتداد مسئله غدیر، می‌تواند گره‌گشای مسلمانان در عصر غیبت باشد.

