فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از شناسایی و دستگیری عاملان درگیری و مخلان نظم و امنیت که با سلاح سرد در یکی از پارک های رباط کریم اقدام به درگیری کرده بودند، خبر داد .

خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ تیمور کلانتری افزود: به دنبال وقوع درگیری با سلاح سرد در یکی از پارک های رباط کریم ماموران کلانتری ۱۳ آبشناسان با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسائی عاملان نزاع و درگیری شدند و با هماهنگی قضائی متهمان را در مخفیگاهشان در رباط کریم دستگیر کردند.

وی با عنوان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، تاکید کرد: پلیس با اخلالگران نظم و امنیت عمومی و برهم زنندگان آسایش مردم برخورد قاطعانه می كند.