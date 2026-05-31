به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فائزه طاووسی نویسنده و سردبیر کتاب «دیدار با دبیرکل» در مراسم قدردانی از راویان این اثر، با اشاره به انگیزه تولید کتاب گفت: بعد از شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان، شهید سیدحسن نصرالله، تصمیم گرفتیم مجموعه‌ای درباره ایشان گردآوری کنیم.

وی افزود: در گام اول سراغ افرادی رفتیم که همکاری‌هایی با این شهید بزرگوار در جبهه مقاومت داشتند، اما ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای بیان این روایت‌ها و رساندن آنها به مخاطب زیاد بود؛ برای همین تصمیم گرفتیم به سراغ کسانی برویم که در دیدار‌های غیررسمی، شهید سیدحسن نصرالله را ملاقات کرده بودند.

خانم طاووسی گفت: این کتاب مشتمل بر ۲۰ روایت از ۲۰ راوی است که هرکدام از نخبگان فرهنگی، هنرمندان و نیز خانواده مجاهدان و شهدای جبهه مقاومت هستند.

گردآورنده کتاب دیدار با دبیرکل گفت: برای من افتخار بود که سردبیری این کار را برعهده داشتم. محدودیت‌هایی هم داشتیم؛ قرار بود کتاب به روز‌های تشییع شهید سیدحسن نصرالله برسد، بنابراین باید خیلی سریع کار را انجام می‌دادیم. حجم داده‌ها و اطلاعات زیاد بود و زمان اندک؛ با این حال تلاش کردیم کار با حداکثر کیفیت پیش برود.

وی افزود: کتاب کاملاً روایت‌محور است و ۸ روایت را خودِ راویانی که صاحب‌قلم بودند نوشته‌اند که ما هم از این اتفاق خیلی استقبال کردیم. سایر روایت‌ها نیز توسط من و همکاران نویسنده‌ام در دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری به رشته تحریر درآمد.

این نویسنده با اشاره به جنس روایت‌های کتاب گفت: مخاطب در این اثر لحظه‌هایی از شهید سیدحسن نصرالله را می‌خواند و با ایشان از زاویه‌ای آشنا می‌شود که لابه‌لای اخبار رسمی کمتر به ایران می‌رسد؛ از جمله مهربانی و تواضع بسیار ایشان، توجهی که حتی به ذائقه غذایی ایرانی‌ها داشتند؛ مثلاً وقتی در ماه رمضان افطاری می‌دادند و خانواده‌های مجاهدان جبهه مقاومت حضور داشتند.

او ادامه داد: در این روایت‌ها به توجه شهید نصرالله به کودکان، به همسران مجاهدان جبهه مقاومت و نگاه صبورانه ایشان هم پرداخته شده است؛ تا جایی که صبوری همسران مجاهدان را کمتر از شهادت همسرانشان نمی‌دانستند.

خانم طاووسی در پایان درباره ادامه مسیر این کتاب گفت: کتاب ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به کار‌های هنری دارد؛ چون روایت‌ها دستِ اول است و فکر می‌کنم برای مخاطب عرب‌زبان هم می‌تواند جذاب باشد و ان‌شاءالله امکان ترجمه آن فراهم شود.