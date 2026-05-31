به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در اطلاعیه اداره آب و‌ فاضلاب اندیمشک آمده است؛ به اطلاع شهروندان می رساند علت افت فشار و قطعی احتمالی آب امروز در برخی مناطق این شهرستان، بروز حادثه غیرقابل پیش بینی اصلی شبکه توزیع آب است.

ضمن قدرشناسی از صبر و شکیبایی شهروندان به اطلاع می رساند عملیات تعمیر شبکه اصلی توزیع آب شهر اندیمشک با تلاش کارکنان آبفا در کم ترین زمان ممکن آغاز شد و هم اکنون در حال اجراست و تا ساعات آینده فشار آب در مناطق مختلف به حالت عادی باز می گردد.