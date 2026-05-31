پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بر تقویت حمایتهای حقوقی از ادارات شهرستانی و افزایش تعامل با دستگاه قضایی برای حفاظت مؤثرتر از محیط زیست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدامیرحسین شمس در جمع نمایندگان حقوقی ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای گیلان گفت: ارتباط مستمر و مؤثر با دستگاه قضایی در سطح شهرستانها یکی از مهمترین راهکارهای صیانت حقوقی از محیط زیست است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین مستند، شفاف و قابل فهم مسائل زیستمحیطی برای مراجع قضایی افزود: حوزه حقوقی سازمان بهصورت شبانهروزی آماده پشتیبانی و ارائه مشاوره به ادارات محیط زیست شهرستانها است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به برخی چالشهای حقوقی ناشی از تداخل طرحهای هادی روستایی و طرحهای جامع و تفصیلی شهری با مناطق تحت حفاظت اشاره کرد و راهبردهای حقوقی مقابله با این موارد را تشریح کرد.
در این نشست، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان نیز با اشاره به چالشهای موجود در حوزه مدیریت سرزمین، پسماند و پساب گفت: حل مسائل زیستمحیطی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، مشارکت جوامع محلی و همراهی فعالان مدنی است.
همچنین عادل محمدی، معاون مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، بر تکمیل مستندات حقوقی پروندهها پیش از طرح در مراجع قضایی و تقویت تعامل با مدیران قضایی استانها تأکید کرد و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش تعرض به مناطق چهارگانه محیط زیست را خواستار شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان حقوقی شهرستانهای گیلان مسائل و چالشهای مرتبط با پروندههای زیستمحیطی، کمبود نیروی انسانی و برخی خلأهای قانونی را مطرح و راهکارهای تخصصی برای رفع این مشکلات بررسی شد.