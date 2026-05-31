فائزه طاووسی نویسنده و پژوهشگر درباره کتاب دیدار با دبیر کل گفت: این کتاب شامل بیست روایت از شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق جنبش حزب الله لبنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانم فائزه طاووسی نویسنده و پژوهشگر با حضور در شبکه خبر درباره کتاب دیدار با دبیر کل توضیحاتی دادند. متن این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: امروز قرار است که یک آیین تجلیل برگزار شود از راویان یک کتاب یک روایتگر هم نه، از راویان کتاب که به عنوان دیدار با دبیرکل من میخواهم اگر شما موافق هستید اول به ما بگویید که این دیدار با دبیرکل یعنی چی و در این کتابی که امروز میخواهد از راویانش تجلیل شود روایتگرها چه روایت کردهاند؟
طاووسی: بعد از شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ما در دفتر هنر و ادبیات حوزه هنری تصمیم گرفتیم که در واقع روایتی را در رابطه با سیدحسن کار کنیم، در وهله اول ما رفتیم سراغ زندگی شخصی سید حسن نصرالله که در دو دهه اخیر به دلیل ملاحظات حفاظتی و امنیتی جای پرداخت نداشت، در وهله دوم میتوانستیم برویم سراغ کسانی که همکاری داشتند با ایشان و ایشان را از نزدیک دیده بودند که این افراد هم عمدتاً سیاسیون و نظامیان بودند که باز هم روایات آنها ملاحظات حفاظتی امنیتی داشت، ما تصمیم گرفتیم برویم سراغ کسانی که از دهه هفتاد دیدار غیر رسمی داشت با سید حسن. این افراد عموما نخبگان فرهنگی، اصحاب رسانه، هنرمندان، خانوادههای شهدای جبهه مقاومت بودند که هر کدام به نوعی وقتی سفر کردند به لبنان فرصتی فراهم شد که سید حسن نصرالله را بتوانند در یک دیدار و نشست غیر رسمی از نزدیک ببینند در واقع این کتاب مشتمل بر بیست روایت است.
سوال: از بیست فردی که در یک دیدار غیررسمی با شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان داشته باشند؟
طاووسی: بله مشتمل بر بیست روایت است که هشت نفر از این راویان خودشان در واقع اهل قلم بودند برای مثال خانم سید اعظم حسینی نویسنده کتاب و جناب آقای مومنی شریف و افراد دیگر اینها روایت هایشان را خودشان رقم زنند ما هم استقبال کردیم از این اتفاق در واقع بقیه روایتها را من و همکاران نویسندهام در دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری در واقع به رشته تحریر درآوردیم.
سوال: امروز قرار است که آیین تجلیل از این راویان برگزار شود؟
طاووسی: الحمدلله در واقع یک مقدار هم این اتفاق با تاخیر برگزار شد به دلیل اینکه به خاطر شرایط کشور یعنی هر بار که ما میخواستیم اقدام کنیم در واقع جنگی که داشتیم و شرایط ملتهب کشور مانع از این شد که در واقع طی یک سال بتوانیم این آیین تجلیل را انجام بدهیم الحمدالله امروز به پوشش دفتر هنر و ادبیات بیداری این اتفاق و رویداد برگزار میشود.
سوال: چه ساعتی کجا و اینکه عموم مردم شریف تهران، چون در تهران دارید برگزار میکنید قاعدتا تهرانیهای عزیز پایتخت نشینها میتوانند حضور پیدا کنند در این مراسم آیین تجلیل؟
طاووسی: در واقع تقریبا به صورت خصوصی است اصحاب رسانه و فرهنگ مراسم یک مقدار به صورت خصوصی برگزار میشود بحث خبریش.
سوال: خانم طاووسی نشانه گذاری کردید این کتاب را بخشهایی را مشخص کردید که به نظر خودتان احتمالا نقطه اوجی است برای این کتاب و از جذابیتهای خاصی هم برخوردار است به نظرم اگر که موافق هستید تورق کنیم و آن بخشهایی که نشانه گذاری هم کردید بخشهای کوتاهی را برای بینندگان عزیز و ارجمند قرائت کنید تا آنها هم روایتی را که روایتگران شما انجام دادند از دیداری که با دبیرکل فقید حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله داشتند بشنوند؟
طاووسی: دلم میخواد که یک بخشی از روایت جناب آقای مرتضی غرقی در واقع اینجا شبکه خبر و ایشان هم سی و نه سال است که فعالیت رسانهای میکنند، در بسیاری از بحرانهای سیاسی و نظامی منطقه حضور داشتند و روبهروی روسای جمهور و رهبران تاثیرگذار دنیا ایشان بارها نشستند و گفتوگو کردند و اینجا اذعان میکنند که متفاوت ترینشان درواقع شهید سید حسن نصرالله بوده که در واقع فردی که مردم اسرائیل روی حرفها و تهدیدات ایشان بیشتر حساب میکردند تا حرفهای نتانیاهو، اگر موافق باشید یک بخش از روایتهای ایشان را بخوانم.
در بین تمام افراد بزرگی که با آنها مصاحبه کردم متفاوتترین فرد سید حسن نصرالله بود انسان باید خیلی منحصربهفرد و سرسخت باشد که سی سال در خفا زندگی کند و در این مدت هر روز محل زندگی اش را عوض کند جالب اینکه وقتی کنارش مینشستی کمترین نگرانی و اضطرابی در چهره اش نمیدیدی، مطمئنا اعتقادات محکم و قوی و معنوی اش او را از درون ساخته بود که میتوانست این طور خودش را تا این مرحله حفظ کند، وقتی او را از نزدیک دیدم مصمم بودند در گفتار و در تصمیم هایش. احساس کردم برای همین اسرائیل از او حساب میبرد، شنیده بودم که مردم اسرائیل آنقدر که روی حرفها و تهدیدهای سید حسن نصرالله حساب میکردند، روی حرفهای نتانیاهو حساب نمیکردند، این قوت سید بود هر چه میگفت، عمل میکرد، سیاست میدانست، اهل سیاست بود، اما آدم سیاسی کار و سیاست زدهای نبود، اسرائیل را تهدید میکرد، اما خشن نبود روحی رقیق داشت و دلش برای مردم لبنان میتپید، خود را همراه مردم ایران میدانست و به رهبر انقلاب ایران ارادت ویژهای داشت، حتی به یاد دارم که نگران مسائل و بحرانهای ایران بود تا حدی که حس میکردم خودش را یک ایرانی میداند، حالا هر وقت سید را در تلویزیون میبینم دو چیز برایم زنده میشود یکی آن چهره آرام و اخلاق خوش او که از ذهن من نمیرود و دیگری اقتداری که در مقابل صهیونیستها و آمریکا داشت، نگاه او به امپریالیسم جهانی بود، صهیونیسم را زاییده امپریالیسم جهانی میدانست، شاه کلید کار هم همین است ما گاهی اسرائیل را بیش از حد بزرگ میکنیم در حالی که اسرائیل بخش کوچکی از امپریالیسم جهانی است، شاید بشود گفت قلب امپریالیسم جهان است اسرائیل زاییده آمریکا و انگلیس و غرب است، سید اینها را در کنار هم میدید و به اسرائیل تنها به عنوان یک رژیم نگاه نمیکرد.
سوال: مرحبا بر همکار ارجمند و پیشکسوتان جناب آقای غرقی و ممنونم که شما از این کتاب که اشاره فرمودید بیست روایت دارد، روایتی را انتخاب کردید که با حال و هوای سازمان صداوسیما با حال و هوای شبکه خبر همخوانی دارد و از همکاران ارجمند ما را انتخاب کردید متشکرم از شما، نکته دیگری باقی مانده در خصوص کتاب دیدار با دبیر کل اگر نکتهای باقی مانده شما بفرمایید؟
طاووسی: مخاطب در این کتاب در واقع یک آنها و لحظاتی را از اخلاقها و رفتارهای سید حسن نصرالله مطالعه میکند که لابه لای اخبار سیاسی خیلی آنها را نمیشود آنها را جستوجو کرد، برای مثال در واقع این رقت قلب و مهربان سیدحسن که هر بیست نفر در واقع بر این صحه گذاشتهاند توجهی که به ذائقه غذایی ایرانیها داشتند حتی، وقتی دعوت میکردند خیلی برایشان مهم بود این مسئله توجهی که به همسران شهدا و خانوادههای جبهه مقاومت داشتند و ایثار آنها را در واقع کمتر از شهدا نمیدانستند، خواندنش خالی از لطف نیست و ما این کتاب را زمانی گردآوری و چاپ کردیم که هنوز رهبر شهید ما بودند کنارمان و تمام این راویان هر کدام به نوعی و با یک زبانی این مسئله را اشاره داشتند که وقتی خبر شهادت سید حسن را شنیدند گفتند که الحمدلله که آقای خامنهای هستند و اینطور خودشان را تسلی میدهند ولی شاید الان خواندن این کتاب بعد از یک سال و با توجه به مسائلی که ایران داشته یک مقدار حسرت ما را بیشتر کند.