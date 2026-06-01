معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی از صدور ۴۰ مجوز تأسیس واحد‌های تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی صومعه‌سرا و سفیدرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید فاتحی گفت: در پی الحاق شهرک‌های صنعتی جدید به محدوده منطقه آزاد انزلی، عملیاتی شدن توافق نامه‌های بین شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان و صمت استان و با توجه به استقبال گسترده فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده، ۴۰ مجوز تأسیس واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی صومعه‌سرا و سفیدرود به محدوده منطقه آزاد انزلی محلق شده‌اند، صادر شد.

وی هدف از این اقدام را حمایت از تولید در منطقه آزاد انزلی و گیلان عنوان کرد و افزود: این واحد‌ها با بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهند داشت.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به رویکرد این سازمان برای کاهش زمان صدور مجوزها، گفت: سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف تکریم سرمایه‌گذاران و تسریع در فرآیند اداری، دفاتر اداری مرتبط را برای صدور مجوز‌ها را در محل شهرک‌های صنعتی مستقر کرده است تا با تسریع در صدور مجوز‌ها و کاهش موانع سرمایه گذاری، زنجیره خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل می‌شود.

مجید فاتحی همچنین از آغاز فرآیند واگذاری زمین در شهرک صنعتی شماره ۳ این سازمان در سال جاری خبر داد و افزود: توسعه این شهرک با اولویت جذب صنایع صادرات محور و ارزآور در دستور کار قرار دارد تا با انتخاب دقیق طرح‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های تولیدی منطقه را به سمت بازار‌های بین‌المللی و تقویت تراز تجاری کشور هدایت کنیم.

وی گفت: این تحولات ساختاری، نویدبخش فصل جدیدی از شکوفایی صنعتی و اقتصادی در شمال کشور و تبدیل شدن این منطقه به مرکز تولیدی-صادراتی در حوزه دریای کاسپین خواهد بود.