به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع آب برخوار گفت: شهرستان برخوار با افت شدید منابع آب زیرزمینی و پدیده مخرب فرونشست زمین رو‌به‌رو است و از صاحبان چاه‌های مجاز درخواست می‌شود با رعایت قوانین و مدیریت مصرف، در صیانت از این منابع حیاتی نقش‌آفرینی کنند.

سعدی قادری با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد چاه‌های مجاز شهرستان مجهز به نصب کنتور هوشمند حجمی هستند افزود:ضروری است تمامی صاحبان چاه‌های مجاز نسبت به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه خود اقدام کنند و در صورت خرابی کنتور، لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر کنتور معیوب اقدام شود.

وی با تأکید بر ممنوعیت برداشت مازاد از چاه‌های مجاز افزود: هرگونه اضافه‌برداشت و نیز برداشت بدون نصب کنتور، غیرمجاز بوده و مشمول خسارت و جریمه خواهد شد.