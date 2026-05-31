معاون وزیر نیرو اعلام کرد: تا نیمه تیرماه امسال، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۷ هزار مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در یک سال گذشته ماشین گسترش انرژی های تجدیدپذیر روی دور تند افتاده است.

امیر دودابی نژاد، معاون سرمایه گذاری شرکت ساتپا می گوید: از دو طریق سرمایه گذاری های خصوصی و استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی امکان افزایش ظظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.



با توجه به ناترازی های انرژی که در کشور وجود دارد، انرژی پاک می تواند در کاهش مصرف سوخت و آب کمک کند.

