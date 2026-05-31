ساخت مجتمع مسکونی ویلایی ۶۵۰ واحدی، با سرمایه گذاری ۱۴۸ میلیون دلاری یک شرکت ترکیهای در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان با اشاره به اینکه این طرح، پس از امضای تفاهم نامه بین وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت ترکیهای امکاتلی در قالب جذب سرمایه گذاران خارجی در همدان اجرا خواهد شد گفت: ۶۵۰ مکان اقامتی ویلایی با فناوری روز و معماری جدید ساخته میشود که هم محل سکونت خواهد بود و هم به توسعه زیرساختهای گردشگری استان کمک خواهد کرد.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به توقف چند ساله این طرح به علت مشکلات موجود، ابراز امیدواری کرد این طرح در یک بازه زمانی کوتاه مدت تکمیل شود.
او همچنین افزود: این شرکت ترکیهای در قالب یک مسئولیت اجتماعی هم، محل دپوی نخالههای ساختمانی همدان را به مکان دیگری منتقل و این زمین را برای استفاده عموم به فضای سبز تبدیل خواهد کرد.
آقای سونر، سرمایه گذار ترکیهای هم با اشاره به سرمایه گذاری اولیه ۱۴۸ میلیون دلاری برای اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد: طرحهای بیشتر و بهتری را در شهر همدان اجرا کند.