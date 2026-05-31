به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهامت هدایت روز یکشنبه در جلسه بررسی عملکرد و روند فعالیت‌های معاونت حفاظت و امور اراضی استان، اظهار داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی از رسالت‌های اصلی این اداره‌کل است و نظارت دقیق بر پروژه‌های واگذاری، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای همراه با حفاظت از انفال و اراضی ملی دارد.

وی افزود: تسریع در رسیدگی به امور مرتبط با حفاظت، کنترل تغییر کاربری‌ها، رفع تصرفات احتمالی و همچنین نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های واگذار شده از اولویت‌های جدی مجموعه منابع طبیعی استان اردبیل به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر میان واحد‌های اجرایی، تصریح کرد: تقویت نظارت میدانی، مستندسازی دقیق اقدامات و پیگیری مستمر وضعیت پروژه‌های واگذاری موجب ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد شد.

هدایت خاطرنشان کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با تمام ظرفیت خود در مسیر حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از اراضی ملی و حمایت از اجرای درست طرح‌های واگذاری گام برمی‌دارد.