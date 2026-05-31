همایش بین‌ المللی «غدیر و مقاومت» با هدف تبیین علمی و معرفتی پیوند میان غدیر و مقاومت اسلامی، در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: همایش بین‌ المللی «غدیر و مقاومت» با هدف تبیین علمی پیوند ولایت و مقاومت در دهه امامت و ولایت، در کنار اجرای گسترده برنامه‌ های مردمی و فرهنگی، فرصتی برای بازخوانی حقیقت غدیر و تجدید میثاق امت اسلامی با ولایت الهی فراهم می‌ کند.

حجت الاسلام محمد احمدزاده امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌ های دهه امامت و ولایت (فاصله زمانی بین عید قربان و عید غدیر) در محل این اداره کل افزود: همزمان با فرارسیدن دهه امامت و ولایت، مشهد مقدس میزبان دومین دوره همایش بین‌ المللی «غدیر و مقاومت» برای دومین سال در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید میامی خواهد بود. این رویداد علمی با هدف تبیین پیوند عمیق میان واقعه غدیر و فرهنگ مقاومت اسلامی، برنامه‌ های متنوع فرهنگی و مردمی را نیز در بر می‌ گیرد.

وی اظهار کرد: دومین همایش بین‌ المللی «غدیر و مقاومت» با هدف تبیین علمی و معرفتی پیوند میان غدیر و مقاومت اسلامی، دوازدهم خردادماه در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید برگزار خواهد شد.

احمدزاده از اصحاب رسانه برای حضور در این رویداد علمی و فرهنگی دعوت کرد و بر نقش مهم رسانه‌ ها در تبیین پیوند اصیل میان فرهنگ غدیر و مقاومت تأکید کرد.

حجت الاسلام احمدزاده با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت، این ایام را فرصتی مغتنم برای بازخوانی حقیقت غدیر دانست و گفت: شعار امسال این دهه با عنوان «غدیر؛ میثاق امت با ولایت»، برگرفته از پیام پیامبر اکرم (ص) در صحرای غدیر است که منظومه‌ ای هدایت‌ گر برای همه اعصار محسوب می‌ شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به تقارن عید غدیر امسال با سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، این همزمانی را یادآور پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ غدیر و احیاگری فرهنگ ولایت توسط امام راحل دانست.

وی همچنین با اشاره به اجرای پویش «اطعام علوی» با برپایی سفره‌ های غدیری در بقاع متبرکه، مساجد و هیئت های مذهبی گفت: پویش «هر خانه یک پرچم»، فضاسازی شهری، برپایی ایستگاه‌ های صلواتی، محافل انس با قرآن، آیین عقد اخوت، خیمه‌ های معرفت، کاروان‌ های شادی، تکریم خانواده شهدا و اجرای ویژه‌ برنامه‌های فرهنگی در بقاع متبرکه از دیگر برنامه‌ های شاخص این دهه است.

حجت الاسلام احمدزاده با اشاره به نصب المان فاخر غدیر در میدان غدیر مشهد توسط شهرداری افزود: اعلام آمادگی حدود دو هزار موکب برای برگزاری جشن‌ ها و ایستگاه‌ های صلواتی در سطح شهر، نشانه عشق و ارادت عمیق مردم به فرهنگ ولایت و امامت است.