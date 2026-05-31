مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از آمادگی عملیاتی ستاد طرح مهر استان و ثبتنام ۸۰ درصدی دانشآموزان برای دریافت کتب درسی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای معاونین با ریاست مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و با حضور سعادت، مشاور وزیر و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش، معاونین و مشاورین ادارات داخلی و حضور برخط روسای مناطق و نواحی ۲۵ گانه استان استان با محوریت طرح مهر ۱۴۰۵ در سالن اندیشه اداره کل برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و نام ۳۶ هزار شهید معزز استان بهعنوان میراثی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی، بر مسئولیت سترگ این نهاد در تعلیم و تربیت ۵۸۰ هزار دانشآموز و مدیریت منابع انسانی شامل ۴۳ هزار معلم و عوامل اجرایی، در کنار مدیریت امور ۴۴ هزار بازنشسته، در این خطه استراتژیک تأکید کرد.
وی با اشاره بر پیشرفتهای بنیادین استان در حوزههای اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و سیاسی پس از انقلاب بر تحلیل چالشهای زیرساختی و اشاره به محدودیتهای فضای آموزشی در مقایسه با میانگین کشوری (۴.۱۰ متر در مقابل ۵.۲۲ متر) و همچنین چالش مهاجرت دانشآموزان روستایی به شهرها پرداخت.
این مقام مسئول در تبیین دستاوردهای تحولآفرین استان، از جهش خیرهکننده آذربایجان غربی در شاخصهای کشوری خبر داد؛ بهگونهای که استان توانسته است در طرح مهر از رتبه ۲۸ به جایگاه پنجم کشور صعود کند و در شاخصهای تخصصی نیز به رتبه ۷ کشوری دست یابد.
وی در حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی، از موفقیت در مدیریت فرآیندهای استخدامی و انتقالی سخن گفت و افزود:در معاونت پژوهش و برنامهریزی، فرآیند ۲۱۵۰ استخدام به انجام رسید و از میان ۳۵۱۸ درخواست انتقال متقاضیان (اعم از ایثارگران و آزاد)، با موافقت ۲۴۴۱ مورد، توانستیم با بیشترین میزان رضایتمندی و کمترین میزان اعتراض در مقایسه با ادوار گذشته، عدالت سازمانی را تحقق بخشیم.
علی اکبر صمیمی با اشاره به تداوم نهضت مدرسهسازی، از گذار از مرحله پیریزی به مرحله بهرهبرداری خبر داد همچنین در حوزه ارتقای جایگاه شغلی، اذعان نمود:از میان ۱۵۵۸۴ متقاضی در مرحله دوم رتبهبندی، موفقیت ۱۳۴۰۷ نفر به ارتقای رتبه صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد:با هدف تحقق عدالت آموزشی، نهضت مدرسهسازی با هدف ساخت ۲۹۱ مدرسه و ۱۶۰۰ کلاس درس آغاز شد که تاکنون ۱۰۰۰ کلاس درس از طریق مشارکت فعال خیرین، مردم و دستگاههای اجرایی با موفقیت افتتاح شده است؛ هرچند با توجه به چالشهای ناشی از شرایط بحرانی و جنگ، پیگیری فوری برای تکمیل ۱۰۰۰ کلاس درس باقیمانده از اولویتهای محوری ماست.
مدیر کل آذربایجان غربی ضمن ارج نهادن به نمونههای درخشان علمی همچون مهدی علیاری (معلم نمونه کشوری از تکاب)، به بیان توسعه زیرساختهای پرورشی، تقویت هویت ملی، فعالیتهای قرارگاه جهادی سوادآموزی با ۸۴۶۷ نفر، بازسازی مراکز رفاهی برای اسکان فرهنگیان و ارتقای سطح سلامت روان دانشآموزان از طریق تولید ۱۲ هزار محتوا و ارائه مشاوره تخصصی به بیش از ۴۰۰۰ دانشآموز در حوزه اضطراب و استرس پرداخت.
وی در پایان با اشاره به آمادگی عملیاتی ستاد طرح مهر از ۲۳ اردیبهشت و ثبتنام ۸۰ درصدی دانشآموزان در بحث کتب درسی، با بیان جایگاه جغرافیایی و الفبایی آذربایجان غربی در نقشه ایران، بر ضرورت پیشرو بودن استان در تمامی عرصهها تأکید کرد و از تلاشهای مستمر مدیران مناطق و مدارس و حتی همکاران حوره حراست در نقاط پرخطر برای حفظ امنیت و پایداری نظام آموزشی قدردانی نمود.