پخش زنده
امروز: -
در نشستی با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، علوم و نمایندگان دستگاههای فرهنگی، موضوع تشکیل «ستاد ملی میناب» به عنوان اولویت شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی کشور مطرح شد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما، در نشست شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محسن جوادی، دبیر شورا، و معاونان وزرا و نمایندگان وزارتخانههای فرهنگی و نیز نمایندگان سازمان برنامه وبودجه، حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند.
موضوع محوری این نشست، تشکیل «ستاد ملی میناب» ذیل شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی کشور بود.
در این نشست، وزرای فرهنگی پس از گرامیداشت یاد و خاطره رهبرشهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی رمضان بر ضرورت طراحی و استقرار نظام روایتسازی منسجم در راستای تثبیت هویت ملی، تقویت ایراندوستی، ارتقای امید و نشاط اجتماعی و نیز ایجاد انسجام در روایتهای رسمی داخلی و بینالمللی از حملات صورتگرفته به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
در این راستا، وزرای حوزه فرهنگی دولت ضمن محکوم کردن جنایت آمریکایی-صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت ایجاد یک ساز وکار ملی هماهنگ، منسجم و چندبعدی در چارچوب برنامه های شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی به منظور تولید و تثبیت یک روایت واحد در حافظه انسانی و فرهنگی، صیانت از جایگاه حقوقی و اخلاقی موضوع، و بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی و روابط بینالملل با هدف ارتقای سطح واقعه میناب از یک رخداد محلی به یک مسئله جهانی در حوزه حقوق کودک و حافظه جمعی تأکید کردند.
بر این اساس، تشکیل «ستاد ملی میناب» و تقسیم کار ملی ذیل شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین، با تأکید بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از جمله شهدای دانشآموز، کادر آموزشی و والدین، ضرورت بررسی این موضوع از منظر حقوقی، انسانی و فرهنگی در دوبعد داخلی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفت.
تولید، تثبیت و مدیریت یک روایت واحد، معتبر و مستند در حافظه جمعی و فرهنگی کشور؛ پرهیز از پراکندگی اقدامات، موازیکاری نهادی و تعدد روایتهای غیرمنسجم در سطح ملی و بینالمللی؛ ایجاد سازوکار ملی همافزا برای هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی، رسانهای، حقوقی و اجرایی؛ ارتقای سطح مسئله از یک رخداد محلی به موضوعی قابل پیگیری در سطح جهانی حقوق کودک، حقوق بشردوستانه و حقوق فرهنگی؛ صیانت از حافظه جمعی و کرامت انسانی و بازنمایی مسئولانه واقعیت در نظام فرهنگی و رسانهای؛ تقویت انسجام نهادی و افزایش اثربخشی سیاستهای فرهنگی و رسانهای در مواجهه با بحرانهای مشابه؛ ایجاد نظام یکپارچه تصمیمگیری، اجرا و پایش در چارچوب شورای همافزایی؛ و بهرهگیری از ظرفیت تولیدات هنری، رسانهای و فرهنگی برای روایتسازی مسئولانه و اثرگذار، از جمله اهداف این ستاد اعلام شد.