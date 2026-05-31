به گزارش خبرگزای صدا و سیما، در نشست شورای هم‌‏افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محسن جوادی، دبیر شورا، و معاونان وزرا و نمایندگان وزارتخانه‏‌های فرهنگی و نیز نمایندگان سازمان برنامه وبودجه، حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند.



موضوع محوری این نشست، تشکیل «ستاد ملی میناب» ذیل شورای هم‌‏افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی کشور بود.



در این نشست، وزرای فرهنگی پس از گرامیداشت یاد و خاطره رهبرشهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی رمضان بر ضرورت طراحی و استقرار نظام روایت‌سازی منسجم در راستای تثبیت هویت ملی، تقویت ایران‌دوستی، ارتقای امید و نشاط اجتماعی و نیز ایجاد انسجام در روایت‌های رسمی داخلی و بین‌‏المللی از حملات صورت‌گرفته به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.



در این راستا، وزرای حوزه فرهنگی دولت ضمن محکوم کردن جنایت آمریکایی-صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت ایجاد یک ساز وکار ملی هماهنگ، منسجم و چندبعدی در چارچوب برنامه های شورای هم‌افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی به‌ منظور تولید و تثبیت یک روایت واحد در حافظه انسانی و فرهنگی، صیانت از جایگاه حقوقی و اخلاقی موضوع، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و روابط بین‌الملل با هدف ارتقای سطح واقعه میناب از یک رخداد محلی به یک مسئله جهانی در حوزه حقوق کودک و حافظه جمعی تأکید کردند.



بر این اساس، تشکیل «ستاد ملی میناب» و تقسیم کار ملی ذیل شورای هم‌افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی مورد تأیید قرار گرفت.



همچنین، با تأکید بر زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از جمله شهدای دانش‌آموز، کادر آموزشی و والدین، ضرورت بررسی این موضوع از منظر حقوقی، انسانی و فرهنگی در دوبعد داخلی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفت.



تولید، تثبیت و مدیریت یک روایت واحد، معتبر و مستند در حافظه جمعی و فرهنگی کشور؛ پرهیز از پراکندگی اقدامات، موازی‌کاری نهادی و تعدد روایت‌های غیرمنسجم در سطح ملی و بین‌المللی؛ ایجاد سازوکار ملی هم‌افزا برای هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، حقوقی و اجرایی؛ ارتقای سطح مسئله از یک رخداد محلی به موضوعی قابل پیگیری در سطح جهانی حقوق کودک، حقوق بشردوستانه و حقوق فرهنگی؛ صیانت از حافظه جمعی و کرامت انسانی و بازنمایی مسئولانه واقعیت در نظام فرهنگی و رسانه‌ای؛ تقویت انسجام نهادی و افزایش اثربخشی سیاست‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مواجهه با بحران‌های مشابه؛ ایجاد نظام یکپارچه تصمیم‌گیری، اجرا و پایش در چارچوب شورای هم‌افزایی؛ و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات هنری، رسانه‌ای و فرهنگی برای روایت‌سازی مسئولانه و اثرگذار، از جمله اهداف این ستاد اعلام شد.