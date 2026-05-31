رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور بر مسئولیت‌پذیری در اتخاذ تصمیمات مدیریتی تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام بگیرد که ضمن حفظ پایداری و کیفیت فعالیت مدارس، رعایت حال اولیای دانش‌آموزان نیز در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد سلیمی؛ رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران در نشست مدیران مدارس بین‌الملل که به‌صورت برخط برگزار شد، با اشاره به حساسیت‌های موجود در فرآیند ثبت‌نام مدارس، اظهار کرد: رعایت دقیق قوانین و مقررات در فصل ثبت‌نام، نه تنها ضامن حفظ نظم در مدارس است، بلکه از بروز چالش‌های حقوقی و اداری برای مدارس این مرکز و وزارت آموزش و پرورش پیشگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش همواره بر حمایت همه‌جانبه از مدارس بین‌الملل و در عین حال، نظارت مستمر بر فعالیت‌های آنها تأکید ویژه دارند.

سلیمی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بر مسئولیت‌پذیری در اتخاذ تصمیمات مدیریتی تأکید کرد و افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن حفظ پایداری و کیفیت فعالیت مدارس، رعایت حال اولیای دانش‌آموزان نیز در اولویت قرار گرفته و تدابیر لازم برای ایجاد تعادل میان منافع مدارس و توان اقتصادی خانواده‌ها اندیشیده شود.

گفتنی است؛ در این نشست، موضوعات مهمی از جمله شهریه مدارس بین‌الملل، شرایط جاری کشور و نقش مدارس در دیپلماسی آموزشی و فرهنگی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.