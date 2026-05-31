

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی قاینات گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهرات در سطح شهرستان قاینات به روش بیهوش کردن مالباخته، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ فولادی افزود: در عملیات ضربتی و مشترک ماموران پلیس آگاهی، با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، یک نفر سارق خانم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش در کمتر از ۳ساعت دستگیر کردند.

وی افزود: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشودو به یک فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی قاینات با اشاره به اینکه اموال مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد، گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.