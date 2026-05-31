جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد مرکزی اربعین استان امروز در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حبیبی معاون امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با اینکه کردستان برای چهارمین سال متوالی یکی از میزبانهای زوار اربعین حسینی است، اظهار کرد: برای تسهیل در تردد زائران، تقاطع گاران در شهرستان مریوان تا قبل از اربعین حسینی زیر بار ترافیکی خواهد رفت.
غلامعلی، دبیر کمیته زیرساخت مرکزی اربعین نیز گفت: در سالهای گذشته کردستان میزبان خوبی برای زوار اربعین حسینی بود و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی امسال نیز همچون سالهای گذشته، همکاری لازم را داشته باشند.
شیخ اکبری مشاور رییس سازمان صداوسیما و رییس کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد مرکزی اربعین نیز گفت: پوشش رسانهای اربعین حسینی نیازمند زیرساختهای قوی و تجهیزات به روز رسانهای دارد و با توجه به آسیبهای وارده به صداوسیمای کردستان، همه دستگاههای اجرایی ملزم به همکاریهای لازم با این سازمان هستند.
بنی عامریان مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان نیز با اشاره به اینکه سال گذشته صداوسیمای کردستان ۷۰۰ عنوان برنامه محتوایی و زنده درباره اربعین برای پخش از شبکههای تلویزیونی، رادیویی، استانی و برونمرزی تدارک دید افزود: در اربعین حسینی سال جاری تمهیدات لازم برای تولید و پخش کامل برنامههای مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حسینی انجام خواهد شد.